Один за всіх 19 сезон 3 випуск від 23.03.2025 дивитися онлайн

Дивіться у 3 випуску проєкту Один за всіх 19 сезон: упродовж року почуттями десантника Сергія Приходька і його дружини Ярослави не могли натішитися жителі невеликого містечка на Чернігівщині, адже закохані завжди були разом. Проте одного дня Ярослава виклала в соцмережі повідомлення, благаючи знайти свого зниклого чоловіка. Жінка вдавала розпач, адже вона чудово знала, що Сергія вже немає на цьому світі, бо сама впустила у свій дім злочинців. Як і чому вона це зробила? У студії матір загиблого Людмила хоче, щоб душогуби разом із її невісткою понесли повну відповідальність за скоєне. Жінка впевнена, що Ярослава замовила загибель Сергія через гроші, тому вона й вирішила позбутися чоловіка чужими руками. Але чому матір Ярослави впевнена, що її донька не має на руках крові військового? Чи справді один зі злочинців – це коханець Ярослави? І хто бажає врятувати злочинців від в’язниці? Дивіться онлайн Один за всіх 19 сезон 3 випуск від 23.03.2025.
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