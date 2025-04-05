Світ навиворіт. Україна 2 сезон 4 випуск від 21.03.2025 дивитися онлайн

5 квітня 2025 17:55 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Світ навиворіт. Україна 2 сезон 4 випуск від 21.03.2025 дивитися онлайн
Світ навиворіт. Україна 2 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 21.03.2025
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21.03.2025 на 1+1 Україна і на сайті TV.UA в етер вийшов 4 випуск 2 сезону тревел-проєкту Світ навиворіт. Україна. 4 випуск проєкту Світ навиворіт. Україна новий сезон від 21.03.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 4 випуску проєкту Світ навиворіт. Україна 2 сезон: велика експедиція Дмитра Комарова по найвищим гірським районам України продовжується. Вважається, що саме там, на висоті, живуть сильні та витривалі люди. Важко уявити: просто зараз, у 2025 році, є люди, які живуть на висоті понад 1300 метрів над рівнем моря. Без електрики. Без зв’язку із зовнішнім світом. Познайомимось із справжніми відлюдниками 21 століття. Також дізнаємося, кому після смерті передав свою силу відомий карпатський мольфар Михайло Нечай. Дивіться онлайн проєкт Світ навиворіт. Україна 4 випуск від 21.03.2025.

4 випуск проєкту Світ навиворіт. Україна 2025 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Світ навиворіт з Дмитром Комаровим дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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