Колесо фортуни 3 випуск від 22.03.2025 дивитися онлайн

Дивіться у 3 випуску вікторини Колесо фортуни: у кожному випуску троє кмітливих українців розгадують фрази, зашифровані у пазлах, випробовуючи власну ерудицію та вдачу. Сьогодні за головний приз поборються науковиця Марина, фітнес-тренер Костянтин та фармацевт за освітою Наталя. Вони всі прийшли з різних причин, але в них всіх одна ціль – перемогти! Хто ж виявиться більш везучим та кмітливішим? Дивіться онлайн вікторину Колесо фортуни 3 випуск від 22.03.2025.
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