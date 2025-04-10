Колесо фортуни 3 випуск від 22.03.2025 дивитися онлайн

10 квітня 2025 21:21 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Колесо фортуни 3 випуск від 22.03.2025 дивитися онлайн
Колесо фортуни: дивитися 3 випуск онлайн від 22.03.2025
пресслужба каналу 1+1 Україна

22.03.2025 на 1+1 Україна і на сайті TV.UA в етер вийшов 3 випуск шоу-вікторини Колесо фортуни. 3 випуск шоу Колесо фортуни від 22.03.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 3 випуску вікторини Колесо фортуни: у кожному випуску троє кмітливих українців розгадують фрази, зашифровані у пазлах, випробовуючи власну ерудицію та вдачу. Сьогодні за головний приз поборються науковиця Марина, фітнес-тренер Костянтин та фармацевт за освітою Наталя. Вони всі прийшли з різних причин, але в них всіх одна ціль – перемогти! Хто ж виявиться більш везучим та кмітливішим? Дивіться онлайн вікторину Колесо фортуни 3 випуск від 22.03.2025.

3 випуск шоу Колесо фортуни 1+1 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски вікторини Колесо фортуни дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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