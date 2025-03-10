Колесо фортуни 1 випуск від 08.03.2025 дивитися онлайн

10 березня 2025 18:00 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Колесо фортуни 1 випуск від 08.03.2025 дивитися онлайн
Колесо фортуни: дивитися 1 випуск онлайн від 08.03.2025
пресслужба каналу 1+1 Україна

08.03.2025 на 1+1 Україна і на сайті TV.UA в етер вийшов 1 випуск шоу-вікторини Колесо фортуни. 1 випуск шоу Колесо фортуни від 08.03.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 1 випуску вікторини Колесо фортуни: у кожному випуску троє кмітливих українців розгадують фрази, зашифровані у пазлах, випробовуючи власну ерудицію та вдачу. Сьогодні за головний приз поборються радіоведуча Анна, знавець з лотерей Артур та справжня рятівниця тварин Ельвіра. Вони всі прийшли з різних причин, але в них всіх одна ціль – перемогти! Хто ж виявиться більш везучим та кмітливішим? Дивіться онлайн вікторину Колесо фортуни 1 випуск від 08.03.2025.

1 випуск шоу Колесо фортуни дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

 

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