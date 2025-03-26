Колесо фортуни 2 випуск від 15.03.2025 дивитися онлайн

26 березня 2025 21:16 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Колесо фортуни 2 випуск від 15.03.2025 дивитися онлайн
Колесо фортуни: дивитися 2 випуск онлайн від 15.03.2025
Пресслужба каналу СТБ

15.03.2025 на 1+1 Україна і на сайті TV.UA в етер вийшов 2 випуск шоу-вікторини Колесо фортуни. 2 випуск шоу Колесо фортуни від 15.03.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 2 випуску вікторини Колесо фортуни: у кожному випуску троє кмітливих українців розгадують фрази, зашифровані у пазлах, випробовуючи власну ерудицію та вдачу. Сьогодні за головний приз поборються радіоведуча Анна, знавець з лотерей Артур та справжня рятівниця тварин Ельвіра. Вони всі прийшли з різних причин, але в них всіх одна ціль – перемогти! Хто ж виявиться більш везучим та кмітливішим? Дивіться онлайн вікторину Колесо фортуни 2 випуск від 15.03.2025.

2 випуск шоу Колесо фортуни 1+1 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA..

Усі випуски вікторини Колесо фортуни дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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