Алена Шоптенко рассказала, как вернуться в форму после праздников
За кулисами шоу Нового канала «Где логика?» хореограф Алена Шоптенко поделилась собственными действенными способами.
Первое, что я начинаю делать после праздников, – это заботиться о себе во всех смыслах этого слова, – делится хореограф. – Конечно, в новогодне-рождественский период расслабляешься, появляются лишние килограммы, так что нужно восстановить привычный режим. Главный секрет, чтобы это удалось, – делать все постепенно!
Расписание
Начинайте со щадящего режима, но систематически. Если будете резко врываться в здоровый образ жизни, наваливать на себя кучу обязанностей и задач, это не сработает. Я советую прибавлять по две-три небольшие задачи в день. Таким образом легче не сорваться и добиться успеха.
Питание
Замените вредные блюда с майонезом салатами из свежих овощей. Ешьте их как минимум один раз в день, чтобы ускорить метаболизм и насытить организм витаминами. Не забывайте о фруктах, особенно цитрусовых. Ограничьте в рационе сладости. Если не можете отказаться вообще, замените полезными вкусностями.
Физическая нагрузка
Елена Шоптенко уверяет, что нет ничего лучше дисциплины. На своем опыте она проверила, что мгновенный переход к здоровому образу жизни не сработает.
Работает главный и всем известный принцип: для того чтобы что-то сделать, нужно просто начать, – говорит Шоптенко. – Самое страшное и трудное в любом деле – сдвинуться с мертвой точки. Дальше все действия увлекают, и ты не можешь остановиться. Может быть, звучит просто и банально, но это работает. Мне точно помогает!
Напомним,