Алена Шоптенко рассказала, как вернуться в форму после праздников

19 января 2022 11:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Алена Шоптенко рассказала, как вернуться в форму после праздников
Хореограф Алена Шоптенко
пресс-служба Нового канала

За кулисами шоу Нового канала «Где логика?» хореограф Алена Шоптенко поделилась собственными действенными способами.

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Праздники подошли к завершению, а значит, нужно переключаться с режима «все можно» на привычный график. Известная танцовщица и хореограф Алена Шоптенко знает, как это сделать безболезненно для организма. За кулисами проекта «Где логика?» она поделилась действенными лайфхаками.

Первое, что я начинаю делать после праздников, – это заботиться о себе во всех смыслах этого слова, – делится хореограф. – Конечно, в новогодне-рождественский период расслабляешься, появляются лишние килограммы, так что нужно восстановить привычный режим. Главный секрет, чтобы это удалось, – делать все постепенно!

Хореограф Алена Шоптенко / пресс-служба Нового канала

Расписание

Начинайте со щадящего режима, но систематически. Если будете резко врываться в здоровый образ жизни, наваливать на себя кучу обязанностей и задач, это не сработает. Я советую прибавлять по две-три небольшие задачи в день. Таким образом легче не сорваться и добиться успеха.

Питание

Замените вредные блюда с майонезом салатами из свежих овощей. Ешьте их как минимум один раз в день, чтобы ускорить метаболизм и насытить организм витаминами. Не забывайте о фруктах, особенно цитрусовых. Ограничьте в рационе сладости. Если не можете отказаться вообще, замените полезными вкусностями.

Физическая нагрузка

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Самое главное – утренняя зарядка. Это, кажется, самое легкое, что может быть, но именно такая активность заряжает на продуктивный день и дает больше энергии, чем вы думаете. После этого тело захочет больше движения и «попросится» в спортзал, бассейн, на танцы и т.д. Поверьте! Чтобы было легче и веселее, включите любимый трек.

Хореограф Алена Шоптенко / пресс-служба Нового канала

Елена Шоптенко уверяет, что нет ничего лучше дисциплины. На своем опыте она проверила, что мгновенный переход к здоровому образу жизни не сработает.

Работает главный и всем известный принцип: для того чтобы что-то сделать, нужно просто начать, – говорит Шоптенко. – Самое страшное и трудное в любом деле – сдвинуться с мертвой точки. Дальше все действия увлекают, и ты не можешь остановиться. Может быть, звучит просто и банально, но это работает. Мне точно помогает!

Напомним, 

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