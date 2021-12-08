Алена Шоптенко рассказала, как справляется с кризисом 3-х лет своего сына Алексея
Хореограф Алена Шоптенко поделилась секретами воспитания трехлетнего Алексея.
Хореограф Алена Шоптенко за кулисами шоу «Дети против звезд» (Новый канал) впервые рассказала, как справляется с кризисом трех лет своего сына Алексея.
Без агрессии
Всем родителям важно помнить, что агрессия порождает агрессию. Если ребенок кричит, то не нужно ему отвечать на повышенных тонах. Следует успокоить и объяснить ситуацию. Не огорчайтесь, если у вас не получится с первого раза.
Найдите общий язык
Станьте тренером
Будьте примером для подражания. Показывайте возможность разного протекания конфликтов.
Напомним,