Алена Шоптенко рассказала, как справляется с кризисом 3-х лет своего сына Алексея

Хореограф Алена Шоптенко поделилась секретами воспитания трехлетнего Алексея.

Еще вчера ваш малыш был милым и послушным, как вдруг его словно подменили. Он капризничает, манипулирует взрослыми, с ним трудно договориться. Это возрастной кризис, а не резкое изменение характера . Такой переломный момент является неизбежной стадией развития и взросления ребенка.

Хореограф Алена Шоптенко за кулисами шоу «Дети против звезд» (Новый канал) впервые рассказала, как справляется с кризисом трех лет своего сына Алексея.

Без агрессии

Всем родителям важно помнить, что агрессия порождает агрессию. Если ребенок кричит, то не нужно ему отвечать на повышенных тонах. Следует успокоить и объяснить ситуацию. Не огорчайтесь, если у вас не получится с первого раза.

Алена Шоптенко с сыном / instagram.com/alena_shoptenko

Найдите общий язык

Станьте тренером

Не забывайте, что перед вами ребенок, который только учится жить. Вы общаетесь не со взрослым и сознательным человеком. Именно по реакции родителей малыш и сам пытается реагировать на ту или иную ситуацию.

Будьте примером для подражания. Показывайте возможность разного протекания конфликтов.

Напомним,