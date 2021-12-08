Звездные детективы грандиозного шоу «МАСКА» Оля Полякова и Олег Винник объединятся и представят зажигательную дуэтную композицию «Длинноногое счастье».

Недавно Оля Полякова шокировала всех откровенным заявлением о совместном ребенке с Олегом Винником, чем вызвала множество вопросов у поклонников.

Отныне у нас большая любовь с Олегом, потому что мы вместе делаем ребенка. Вчера мы этим занимались 6 часов подряд. Я пришла домой немного веселая и в 3 часа ночи. А сегодня встретила Олега – он был немного уставший, – признавалась несколько месяцев назад Оля Полякова на съемочной площадке гипершоу «МАСКА».

Олег Винник и Оля Полякова представят первую дуэтную песню "Длинноногое счастье" / пресс-служба канала Украина

Все это время поклонники артистов с нетерпением ждали подробностей этой интригующей истории. Оказывается, уже несколько месяцев Олег и Оля трудятся над своей первой дуэтной песней.

Оля спрашивала меня о дуэте еще 3-4 года назад, но взялись за него мы только сейчас. Как ей только хватало терпения – не знаю, – удивляется Олег Винник в эфире канала «Украина». – Текст мне прислал продюсер год назад, но тогда я был настолько занят, что не было времени над ним поработать. И вот прошло еще 9 месяцев, и я предложил Оле музыкальный материал. Мы встретились у меня в офисе, было очень громко, потому что Оля такая – она любит жизнь, людей, все, что делает. И все сложилось, мы «родили» наш дуэт.

Премьеру совместной композиции «Длинноногое счастье» Олег Винник и Оля Полякова представят в грандиозном шоу «Новорічна Маска на каналі «Україна», которое выйдет в эфире 31 декабря в 20:00. Но это еще не все сюрпризы, которые приготовили звездные детективы для праздничного шоу канала «Украина». Чем еще удивят артисты в новогоднюю ночь – узнаем скоро.

Напомним,