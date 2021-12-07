МАСКА 2 сезон: DZIDZIO попросил выгнать одну из масок раньше времени

7 декабря 2021 14:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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МАСКА 2 сезон: DZIDZIO попросил выгнать одну из масок раньше времени
МАСКА 2 сезон: звездный детектив DZIDZIO
пресс-служба канала Украина

Седьмой выпуск второго сезона гипершоу «МАСКА» поклонники уже назвали самым скандальным. А все из-за проделок героев и звездных детективов в эфире канала «Украина». Не стал отставать и ошеломляющий Скандал.

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В эфире суперпопулярного шоу «МАСКА» провокационный и эпатажный Скандал исполнил песню «Зима в сердце» группы «Гости из Будущего», а завершив петь, исчез со сцены. Правда, участница оставила черный ящик, в котором заранее скрыла подсказку о себе. На такой ход детективы отреагировали не очень положительно.

И что это – уважение к зрителям? К детективам? Что вообще происходит? – возмутился звездный детектив проекта DZIDZIO.

МАСКА 2 сезон: Скандал / пресс-служба канала Украина

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В черном ящике Скандал оставил только одну вещь – портрет султана из сериала «Великолепный век. Роксолана». Так, по словам экспертов, под маской могут скрываться актрисы Ольга Сумская или Ксения Мишина, певицы Ани Лорак или MARUV.

Во время голосования героиня тоже не появилась на сцене шоу. Вместо нее бодигарды снова вынесли сундук.

Я вообще не понимаю, что это за номер? Такое неуважение! Скандал просто плюнула на нас! Но правила – есть правила! Если я не хочу за нее голосовать и нужно будет снять маску, то как быть? Раскрываем Скандал! – прокомментировал DZIDZIO в эфире канала «Украина».

МАСКА 2 сезон: звездный детектив DZIDZIO / пресс-служба канала Украина

Раскрыв ящик, детективы увидели надпись: «Я в зале» и начали тщательно искать героиню – все, кроме Андрея Данилко:

Я ничего не вижу, продюсеры, выдайте мне бинокль! Где Скандал? Ану иди сюда! Вот не понимаю, почему я должен быть Шерлоком Холмсом? Как будто я овчарка… Оля, найди уже тот Скандал, ведь тебе лучше знакомо это слово.

Как бы ни старались детективы, участницу отыскать им не удалось. А перед голосованием Оля Полякова таки обратилась к зрителям и попросила не слушать DZIDZIO, ведь основная суть любого скандала – эпатировать. И, судя по всему, зрителям понравилась игра в прятки, поэтому они поддержали маску. Удастся ли Скандалу дойти до финала – станет известно совсем скоро!

Напомним,

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