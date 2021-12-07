МАСКА 2 сезон: DZIDZIO попросил выгнать одну из масок раньше времени
Седьмой выпуск второго сезона гипершоу «МАСКА» поклонники уже назвали самым скандальным. А все из-за проделок героев и звездных детективов в эфире канала «Украина». Не стал отставать и ошеломляющий Скандал.
И что это – уважение к зрителям? К детективам? Что вообще происходит? – возмутился звездный детектив проекта DZIDZIO.
Во время голосования героиня тоже не появилась на сцене шоу. Вместо нее бодигарды снова вынесли сундук.
Я вообще не понимаю, что это за номер? Такое неуважение! Скандал просто плюнула на нас! Но правила – есть правила! Если я не хочу за нее голосовать и нужно будет снять маску, то как быть? Раскрываем Скандал! – прокомментировал DZIDZIO в эфире канала «Украина».
Раскрыв ящик, детективы увидели надпись: «Я в зале» и начали тщательно искать героиню – все, кроме Андрея Данилко:
Я ничего не вижу, продюсеры, выдайте мне бинокль! Где Скандал? Ану иди сюда! Вот не понимаю, почему я должен быть Шерлоком Холмсом? Как будто я овчарка… Оля, найди уже тот Скандал, ведь тебе лучше знакомо это слово.
Как бы ни старались детективы, участницу отыскать им не удалось. А перед голосованием Оля Полякова таки обратилась к зрителям и попросила не слушать DZIDZIO, ведь основная суть любого скандала – эпатировать. И, судя по всему, зрителям понравилась игра в прятки, поэтому они поддержали маску. Удастся ли Скандалу дойти до финала – станет известно совсем скоро!
Напомним,