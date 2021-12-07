Главный герой шоу "Холостяк" Макс Михайлюк на авто в центре Киева сбил человека: подробности ДТП
Пилот Макс Михайлюк в Печерском районе столицы сбил на дороге человека.
Макс двигался на автомобиле в сторону Железнодорожного шоссе, когда в неположенном месте неожиданно на дорогу прямо под колеса авто выбежали два человека. Несмотря на то, что Михайлюк ехал с небольшой скоростью, избежать наезда на одного из людей он не смог.
Я ехал, потом остановился на светофоре, – рассказал в эфире Макс Михайлюк. – Начали двигаться на зеленый свет, поехали, и здесь резко появились эти люди. Слева на право перебегали.
Мужчина с травмами головы был госпитализирован в больницу. Медики расценивают его состояние как тяжелое.
Напомним,
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