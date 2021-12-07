Главный герой шоу "Холостяк" Макс Михайлюк на авто в центре Киева сбил человека: подробности ДТП

7 декабря 2021 13:45 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Главный герой шоу
Экс-Холостяк Макс Михайлюк
instagram.com/flymax305

Пилот Макс Михайлюк в Печерском районе столицы сбил на дороге человека.

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ДТП с участием экс-Холостяка случилось в Киеве еще вечером 4 декабря. В своих соцсетях Макс Михайлюк об аварии не говорит. Об инциденте стало известно из сюжета Новости.Live.

Макс двигался на автомобиле в сторону Железнодорожного шоссе, когда в неположенном месте неожиданно на дорогу прямо под колеса авто выбежали два человека. Несмотря на то, что Михайлюк ехал с небольшой скоростью, избежать наезда на одного из людей он не смог.

Я ехал, потом остановился на светофоре, – рассказал в эфире Макс Михайлюк. – Начали двигаться на зеленый свет, поехали, и здесь резко появились эти люди. Слева на право перебегали.

Экс-Холостяк Макс Михайлюк на авто в центре Киева сбил человека / youtube.com/c/novynylive

Мужчина с травмами головы был госпитализирован в больницу. Медики расценивают его состояние как тяжелое.

Напомним,

 

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