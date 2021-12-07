Хто зверху 11 сезон: фоторепортаж самых интересных моментов 15 выпуска

В 15 выпуске шоу «Хто зверху?» 11 сезон от 02.12.2021 Аня Тринчер призналась, что мыла пол в супермаркете, а Сергей Притула рассказал, как ходил к соседям разбираться.

2 декабря Новый канал показал очередной выпуск развлекательного игрового шоу для всей семьи «Хто зверху?» В шуточную борьбу вступили яркие звезды украинского шоу-бизнеса: радиоведущий Слава Демин, телеведущий Владимир Остапчук и юморист Владимир Черняк. Мужскую команду возглавил бессменный капитан Сергей Притула.

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 15 выпуска / пресс-служба Нового канала

Во главе женской команды традиционно была Леся Никитюк. С ней сыграли: телеведущая Елена-Кристина Лебедь, блогер Анна Тринчер и певица Ирина Федишин. Кто же победил в телевизионной игровой борьбе?

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 15 выпуска / пресс-служба Нового канала

В первом конкурсе «Руки-ноги» очень круто себя зарекомендовали мужчины. Они с первой же секунды включились в игру и четко складывали слова одно за другим. А вот девушки растерялись на первом же вопросе. На протяжении 15 секунд они не могли понять, что такое «желтый осенний цветок и салат». Когда угадали, что это мимоза, то потратили еще много времени на складывание.

Девушки, как же сильно вы старались сложить слово «Угорщина»... Но это было так долго, что, наверное, можно было уже туда слетать, – пошутил после раунда Господин Судья, роль которого неизменно исполняет Александр Педан

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 15 выпуска / пресс-служба Нового канала

Раунд «По губам» стал звездным часом для Ирины Федишин. Она угадывала почти все слова с первого раза. А вот Елена-Кристина Лебедь не раз рассмешила. На слово «гетьман» она сказала «фингал», а потом «труба». Наблюдать за этим было мегазабавно!

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 15 выпуска / пресс-служба Нового канала

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 15 выпуска / пресс-служба Нового канала

В раунде «Кнопка» на этот раз все было ярко и танцевально! Этому способствовали треки. Мужчины угадали песню группы «Океан Ельзи» – «911», Тины Кароль – «Скандал», Maroon 5 – «This love». А девушки «взяли» такие хиты: «Все пучком» Насти Каменских и Потапа, «MAЄMO» MamaRika и «Глубоко» MONATIK и Надя Дорофеева. Но победить им не удалось, ведь они перепутали названия других песен, и мужчины в этом раунде взяли свои две тысячи гривен.

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 15 выпуска / пресс-служба Нового канала

Конкурс «Найди слово» заставил участников подвигаться, включить логику и внимательность. На огромном филворде команды искали слова. Девушки очень старались в этом раунде, но обойти мужчин так и не удалось – те нашли на одно слово больше.

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 15 выпуска / пресс-служба Нового канала

В пятом раунде «Обмен ролями» команды, как всегда, «поменялись своими мирами». Девушки попали на день рождения мальчика. Им предложили восемь тортов с персонажами из разных компьютерных игр. Нужно было угадать их названия.

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 15 выпуска / пресс-служба Нового канала

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 15 выпуска / пресс-служба Нового канала

А вот мужчинам пришлось разбираться в женских бьюти-процедурах. Восемь принадлежностей для них нужно было раздать девушкам-мастерам.

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 15 выпуска / пресс-служба Нового канала

Шестой раунд «Правда или ложь» – один из самых любимых зрителями. В нем звезды раскрывают секреты личной жизни и делятся эксклюзивными историями. В пятнадцатом выпуске Аня Тринчер призналась, что мыла пол в супермаркете. Девушка участвовала в блогерском челлендже и должна была жонглировать яйцами. Конечно же, она не умеет этого делать, продукт оказался на полу. Убирать пришлось самой.

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 15 выпуска / пресс-служба Нового канала

Владимир Черняк рассказал, что начал лысеть сразу после свадьбы. А Ирина Федишин вспомнила, какой сюрприз прямо на сцене ей сделала Оля Фреймут.

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 15 выпуска / пресс-служба Нового канала

В ходе обсуждения бонусного вопроса после этого раунда Сергей Притула рассказал интересную историю из жизни. Мужчин спросили: «Сколько процентов женщин, когда им мешают соседи, просят мужчину пойти и разобраться?» Капитан мужской команды признался, что недавно с ребенком на руках ходил к соседу сверху и просил, чтобы тот сделал музыку потише.

На «Стеклянной доске» в этом выпуске побывали Елена-Кристина Лебедь и Владимир Черняк. Они сыграли очень «ровно», поэтому продолжили свою борьбу в «Дивоглядках». Кто там был «сверху», смотрите в выпуске! Не будем раскрывать все карты.

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 15 выпуска / пресс-служба Нового канала

В финале пятнадцатого выпуска участникам придумали очень необычное задание. Звезды поделились на пары в своих командах и переносили фрукты из одной части студии в другую, придерживая их лбами. Кто использовал при этом руки – минус бал. Кому удалось перенести больше фруктов и победить в игре, можете узнать, посмотрев выпуск по ссылке.

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 15 выпуска / пресс-служба Нового канала

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 15 выпуска / пресс-служба Нового канала

Смотрите одиннадцатый сезон «Хто зверху?» каждый четверг в 19:00 на Новом канале!