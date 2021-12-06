МАСКА 2 сезон: Оля Полякова сделала пикантное предложение Андрею Данилко

6 декабря 2021 22:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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МАСКА 2 сезон: Оля Полякова сделала пикантное предложение Андрею Данилко
Артист Андрей Данилко
пресс-служба канала Украина

Звездные детективы шоу «МАСКА», которое выходит по субботам в 21:00 на канале Украина, поражают своими проделками. Так, в 7 выпуске проекта Оля Полякова обратилась к Андрею Данилко с очень неожиданным предложением.

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Новый выпуск масштабного шоу был полон загадок и тайн, ведь зрители перенеслись в школу магии Хогвартс из всем известных книг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере. В начале выпуска ведущий Владимир Остапчук решил раздать роли звездным детективам, отметив, что Андрей Данилко – белый маг в черном и самый опасный колдун на шоу «МАСКА». А вот Оля Полякова, которая в этот раз появилась в по-настоящему сказочном образе – с голубыми волосами и в «кукольном платье», – сама представила себя.

Я сегодня в образе огромной зефирки, поэтому буду сладким маршмелоу в горячем какао нашего шоу. На меня можно смотреть, ко мне можно прикасаться и даже лизнуть, – заявила в эфире канала «Украина» Оля Полякова, наклонившись к своему коллеге Андрею Данилко.

Певица Оля Полякова / пресс-служба канала Украина

Звездный детектив не растерялся и стал подыгрывать Оле, однако та пошла еще дальше, шокировав зрителей своими словами.

Андрей Михайлович, ты можешь лизнуть меня «везде, 18 мне уже», – процитировала суперзвезда слова популярной песни. – Но только лизнуть, съесть я себя здесь никому не дам!

Напомним,

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