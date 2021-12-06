МАСКА 2 сезон: Оля Полякова сделала пикантное предложение Андрею Данилко
Звездные детективы шоу «МАСКА», которое выходит по субботам в 21:00 на канале Украина, поражают своими проделками. Так, в 7 выпуске проекта Оля Полякова обратилась к Андрею Данилко с очень неожиданным предложением.
Я сегодня в образе огромной зефирки, поэтому буду сладким маршмелоу в горячем какао нашего шоу. На меня можно смотреть, ко мне можно прикасаться и даже лизнуть, – заявила в эфире канала «Украина» Оля Полякова, наклонившись к своему коллеге Андрею Данилко.
Звездный детектив не растерялся и стал подыгрывать Оле, однако та пошла еще дальше, шокировав зрителей своими словами.
Андрей Михайлович, ты можешь лизнуть меня «везде, 18 мне уже», – процитировала суперзвезда слова популярной песни. – Но только лизнуть, съесть я себя здесь никому не дам!
Напомним,