МАСКА 2 сезон: Оля Полякова сделала пикантное предложение Андрею Данилко Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Артист Андрей Данилко пресс-служба канала Украина

Звездные детективы шоу «МАСКА», которое выходит по субботам в 21:00 на канале Украина, поражают своими проделками. Так, в 7 выпуске проекта Оля Полякова обратилась к Андрею Данилко с очень неожиданным предложением.