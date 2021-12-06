Позитив поделился подробностями личной жизни после развода

6 декабря 2021 12:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Позитив поделился подробностями личной жизни после развода
Алексей Завгородний (Позитив)
пресс-служба Нового канала

Новость о том, что Позитив (Алексей Завгородний) разводится с женой Анной после восьми лет брака, поразила фанатов артиста. Что происходит в его личной жизни сейчас?

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Во время съемок шоу Нового канала «Где логика?» Алексей Завгородний откровенно рассказал, одиноко ли ему сейчас и готов ли он к новым отношениям.

На свидания я не хожу. Сейчас очень занят работой над собой и своим сольным альбомом, – признается Позитив. – Могу сказать, что у меня свидания с музыкой и со студией. Конечно, если кто-нибудь меня пригласит, то с удовольствием пойду. Но сейчас мне не одиноко, не плохо, я точно не в активном поиске. Просто чувствую себя комфортно и погрузился в творчество. Это плюс после развода: ты можешь заняться собой. В отношениях делишь и время, и энергию 50 на 50. А теперь все чуть иначе.

Позитив с экс-женой Анной Андрийчук / instagram.com/annchuk

В то же время Позитив открыт к новым знакомствам.

Всегда готов! Это будет трудно, конечно, потому что я сложный мужчина, – говорит он. – В принципе, со всеми творческими людьми нелегко. Но всегда открыт для общения.

Второй сезон интеллектуально-развлекательного шоу «Где логика?» с ведущим Андреем Бедняковым смотрите уже в 2022 году на Новом канале!

Напомним,

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