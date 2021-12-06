Позитив поделился подробностями личной жизни после развода Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Алексей Завгородний (Позитив) пресс-служба Нового канала

Новость о том, что Позитив (Алексей Завгородний) разводится с женой Анной после восьми лет брака, поразила фанатов артиста. Что происходит в его личной жизни сейчас?