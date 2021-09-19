Позитив признался, поддерживает ли дружеские отношения с бывшей женой

19 сентября 2021 18:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

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Позитив признался, поддерживает ли дружеские отношения с бывшей женой
Певец Позитив
социальная сеть Instagram

После 8 лет официальных отношений певец Позитив и его супруга Анна Андрийчук-Завгородняя развелись. Громкого скандала вокруг их развода не было, но певцу успели приписать роман с несколькими знаменитостями.

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Сам Алексей не желает распространяться о том, как сейчас у него обстоят дела на любовном фронте, однако признается, что с экс-женой все еще поддерживает коммуникацию.

После развода молодые люди часто проводят время в общей компании, связано это с тем, что Позитив дружит с Потапом, а его экс-возлюбленная Аня с женой Потапа Настей Каменских. Все былые обиды бывшие супруги стараются отпустить, ведь жизнь продолжается.

Мне кажется, так и должно быть – без каких-либо негативных моментов. Я столько лет знаю человека, как я так могу резко прервать с ним общение?
‒ заявил участник группы MOZGI.

Потап, Настя Каменских и Позитив / социальная сеть Instagram

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Кроме того, Завгородний признался, что не только он с Аней общается, но и их родители поддерживают связь.  Время от времени они созваниваются, несмотря на развод детей.

Напомним,

Потап, Настя Каменских и Аня Андрийчук-Завгородняя / социальная сеть Instagram
 

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