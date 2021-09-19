Позитив признался, поддерживает ли дружеские отношения с бывшей женой
После 8 лет официальных отношений певец Позитив и его супруга Анна Андрийчук-Завгородняя развелись. Громкого скандала вокруг их развода не было, но певцу успели приписать роман с несколькими знаменитостями.
После развода молодые люди часто проводят время в общей компании, связано это с тем, что Позитив дружит с Потапом, а его экс-возлюбленная Аня с женой Потапа Настей Каменских. Все былые обиды бывшие супруги стараются отпустить, ведь жизнь продолжается.
Мне кажется, так и должно быть – без каких-либо негативных моментов. Я столько лет знаю человека, как я так могу резко прервать с ним общение?‒ заявил участник группы MOZGI.
Напомним,
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