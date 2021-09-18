DZIDZIO после развода отдал жене квартиру, которая обошлась ему более миллиона гривен

Украинский певец DZIDZIO опроверг слухи о воссоединении с певицей SLAVIA, в браке с которой прожил 20 лет.

Исполнитель заявил, что вместе им уже никогда не быть, однако расстались они по-хорошему. Более того, артист презентовал экс-возлюбленной шикарный дом в столице.

Это очень красивая квартира. Очень красивая квартира. Ты выходишь – и видно озеро. Это 150 квадратов, и я отдаю ее Ярославе,

– признался мужчина.

Дом, который DZIDZIO подарил SLAVIA / социальная сеть Instagram

Сердце Михаила сейчас свободно. О бывшей супруге он отзывается с трепетом и любовью.

Я сейчас сам. Мы друг друга любим, уважаем – самое главное. Я нигде ничего плохого о SLAVIA не говорил и не буду говорить,

‒ утверждает Хома.

DZIDZIO с экс-женой SLAVIA / социальная сеть Instagram

К слову, поклонники пары предполагали, что Ярославе и Михаилу удалось воссоединить союз. А все дело в том, что женщина была замечена на территории роскошного дома с видом на озеро и живописную природу. Кроме того, она прокомментировала один из снимков на странице Михаила, где был изображен дом: «Я влюбилась в это место с первого взгляда. Спасибо, Михаил, исполнил мою мечту». DZIDZIO же ответил, что Ярославе «это место очень подходит».

Напомним,