DZIDZIO после развода отдал жене квартиру, которая обошлась ему более миллиона гривен

18 сентября 2021 16:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

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DZIDZIO после развода отдал жене квартиру, которая обошлась ему более миллиона гривен
Певец DZIDZIO
социальная сеть Instagram

Украинский певец DZIDZIO опроверг слухи о воссоединении с певицей SLAVIA, в браке с которой прожил 20 лет.

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Исполнитель заявил, что вместе им уже никогда не быть, однако расстались они по-хорошему. Более того, артист презентовал экс-возлюбленной шикарный дом в столице.

Это очень красивая квартира. Очень красивая квартира. Ты выходишь – и видно озеро. Это 150 квадратов, и я отдаю ее Ярославе,
– признался мужчина.

Дом, который DZIDZIO подарил SLAVIA / социальная сеть Instagram

Сердце Михаила сейчас свободно. О бывшей супруге он отзывается с трепетом и любовью.

Я сейчас сам. Мы друг друга любим, уважаем – самое главное. Я нигде ничего плохого о SLAVIA не говорил и не буду говорить,
‒ утверждает Хома.

DZIDZIO с экс-женой SLAVIA / социальная сеть Instagram

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К слову, поклонники пары предполагали, что Ярославе и Михаилу удалось воссоединить союз. А все дело в том, что женщина была замечена на территории роскошного дома с видом на озеро и живописную природу. Кроме того, она прокомментировала один из снимков на странице Михаила, где был изображен дом: «Я влюбилась в это место с первого взгляда. Спасибо, Михаил, исполнил мою мечту». DZIDZIO же ответил, что Ярославе «это место очень подходит».

Напомним,

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