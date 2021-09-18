DZIDZIO после развода отдал жене квартиру, которая обошлась ему более миллиона гривен
18 сентября 2021 16:00
Певец DZIDZIO
социальная сеть Instagram
Украинский певец DZIDZIO опроверг слухи о воссоединении с певицей SLAVIA, в браке с которой прожил 20 лет.
Читайте такжеАлла Мазур встретила первый день рождения без мамы – трогательные кадры из семейного архиваИсполнитель заявил, что вместе им уже никогда не быть, однако расстались они по-хорошему. Более того, артист презентовал экс-возлюбленной шикарный дом в столице.
Это очень красивая квартира. Очень красивая квартира. Ты выходишь – и видно озеро. Это 150 квадратов, и я отдаю ее Ярославе,– признался мужчина.
Дом, который DZIDZIO подарил SLAVIA / социальная сеть Instagram
Сердце Михаила сейчас свободно. О бывшей супруге он отзывается с трепетом и любовью.
Я сейчас сам. Мы друг друга любим, уважаем – самое главное. Я нигде ничего плохого о SLAVIA не говорил и не буду говорить,‒ утверждает Хома.
DZIDZIO с экс-женой SLAVIA / социальная сеть Instagram
Напомним,