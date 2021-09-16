Владимир Остапчук раскрыл подробности семейной жизни: Кристина – жена моряка

16 сентября 2021 14:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Владимир Остапчук раскрыл подробности семейной жизни: Кристина – жена моряка
Владимир Остапчук с женой Кристиной
instagram.com/kristygor

Ведущий талант-шоу «Співають всі!» Владимир Остапчук вместе со своей женой Кристиной пришли в студию программы «Ранок з Україною», которая выходит на канале «Украина». Супруги рассказали о своих отношениях.

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Вскоре ведущий канала «Украина» Владимир Остапчук с женой Кристиной будут отмечать первую годовщину свадьбы. Пара не только часто появляется на светских мероприятиях, но и любит радовать своих фолловеров забавными видео, которые они снимают у себя дома или на отдыхе. Как выяснилось, идеи для этих роликов в основном принадлежат именно мужчине.

За юмор и креатив в нашей паре отвечает Владимир, – говорит Кристина Остапчук. – У него столько идей, я бы никогда такого не придумала!

Искрометное чувство юмора Владимира отмечают и поклонники гипершоу «МАСКА», в котором ведущий каждый раз предстает в новых ярких образах. Но сам шоумен отмечает, что без жены эти видео не были бы такими популярными.

Инициатором в основном действительно являюсь я, но без ответа Кристины это невозможно. Она очень много шутит, у нее классное чувство юмора, поэтому видео получаются такие смешные и забавные, – рассказывает Владимир Остапчук.

Кроме того, пара коротко ответила на вопросы о их быте. Так, главная на семейной кухне Остапчуков – Кристина, а вот дольше собирается Владимир. А еще именно муж в их паре больше работает.

Кристина иногда шутит, что она – жена моряка, – отметил Владимир Остапчук.

Напомним,

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