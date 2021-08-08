Кристина Горняк опубликовала часть переписки с бывшей женой Остапчука
Открылись новые подробности скандала между бывшей и нынешней женой шоумена Владимира Остапчука.
Кристина Горняк, в свою очередь, объяснила, почему не хочет встречаться и разговаривать с экс-женой супруга. Оказывается, Елена отправляла ей на телефон сообщения с обвинениями и оскорблениями. Сейчас блогер готова разговаривать с бывшей своего благоверного только в том случае, если она извинится за свои слова.
А говорили, что не писала и не оскорбляла меня, напомню. Если я молчу, это только потому, что понимаю состояние… Если бы извинились за все обиды в мою сторону, что в течение 2 лет летят в мою сторону ‒ почему бы нет? И это лишь маленькая часть той грязи, что долетела в мою сторону, пока я не предупредила Елену, что это не моя война, а со мной лучше не вступать,‒ написала Горняк.
Напомним,