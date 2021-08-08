Кристина Горняк опубликовала часть переписки с бывшей женой Остапчука

8 августа 2021 14:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

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Кристина Горняк опубликовала часть переписки с бывшей женой Остапчука
Владимир Остапчук с женой Кристиной
социальная сеть Instagram

Открылись новые подробности скандала между бывшей и нынешней женой шоумена Владимира Остапчука.

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В недавнем интервью бывшая супруга Владимира Остапчука Елена Войченко рассказала, что все еще не может наладить нормальные отношения с отцом своих детей. Женщина не отказалась бы вести переговоры с нынешней женой шоумена, чтобы урегулировать вопросы касательно воспитания сына и дочки, однако та не идет на контакт.

Кристина Горняк, в свою очередь, объяснила, почему не хочет встречаться и разговаривать с экс-женой супруга. Оказывается, Елена отправляла ей на телефон сообщения с обвинениями и оскорблениями. Сейчас блогер готова разговаривать с бывшей своего благоверного только в том случае, если она извинится за свои слова.

А говорили, что не писала и не оскорбляла меня, напомню. Если я молчу, это только потому, что понимаю состояние… Если бы извинились за все обиды в мою сторону, что в течение 2 лет летят в мою сторону ‒ почему бы нет? И это лишь маленькая часть той грязи, что долетела в мою сторону, пока я не предупредила Елену, что это не моя война, а со мной лучше не вступать,
‒ написала Горняк.

Instagram-stories Кристины Горняк / социальная сеть Instagram

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К слову, брак Елены Войченко и Владимира Остапчука распался в 2019-м году, в 2020-м телеведущий женился на новой избраннице Кристине Горняк. Сейчас экс-супруги устроили настоящую войну касательно воспитания общих детей. Владимир утверждает, что Войченко не дает ему видится с сыном и дочкой, Елена же заявляет, что бывший муж не платит алименты.

Напомним,

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