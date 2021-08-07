Беременная Катя Осадчая показала, как резвится с сыном в бассейне

Звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов отдыхают с сыном в Турции.

В своем микроблоге телеведущая рассказывает, как переносит жару, будучи в положении, чем питается на отдыхе, а также делится эффектными кадрами в купальниках. В этот же раз знаменитость показала, как проводит время с сыном Иваном.

Ведущая позировала в бассейне на территории отеля. Одета она была в сдельный купальник темно-зеленого цвета, который отлично подчеркнул ее округлившийся животик. Рядом с мамой с водным пистолетом в руках играл 4-летний сын. Лицо мальчика родители все так же не показывают публике.

Очікування vs реальність. А як ви відпочиваєте з дітьми? В нашому житті найбільший лад наводить садочок, адже там дисципліна, а на відпочинку вона десь дівається,

‒ поделилась Осадчая.

Катя Осадчая с сыном Иваном / социальная сеть Instagram

Фолловеры засыпали звезду комплиментами в комментариях, отмечая, что ей очень идет беременность: «Такая красивая женщина в положении», «Катя, какая же Вы красотка!», «О, Катерино, здається у вас живе дівчинка», «Удачного отдыха!», «Какие милые».

Напомним,