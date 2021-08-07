Беременная Катя Осадчая показала, как резвится с сыном в бассейне
Звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов отдыхают с сыном в Турции.
Ведущая позировала в бассейне на территории отеля. Одета она была в сдельный купальник темно-зеленого цвета, который отлично подчеркнул ее округлившийся животик. Рядом с мамой с водным пистолетом в руках играл 4-летний сын. Лицо мальчика родители все так же не показывают публике.
Очікування vs реальність. А як ви відпочиваєте з дітьми? В нашому житті найбільший лад наводить садочок, адже там дисципліна, а на відпочинку вона десь дівається,‒ поделилась Осадчая.
Напомним,
- Алина Гросу откровенно рассказала о жизни с актером Романом Полянским.
- Олег Винник раскрыл свою тайную страсть: Всю ночь из-за нее не спал.