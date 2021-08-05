Олег Винник раскрыл свою тайную страсть: Всю ночь из-за нее не спал
5 августа 2021 13:40
Певец Олег Винник
пресс-служба канала Украина
Певец Олег Винник поделился любимой малосольной вкусностью и собственным секретом вкусных закруток.
Олега Винника.
Какой хороший вопрос! Такое впечатление, что вы снимали, что я делал сегодня ночью. А я всю ночь не спал – ел малосольные огурцы, которые, кстати, сам приготовил накануне. Мне очень нравится этот процесс, – отметил Олег Винник за кулисами шоу «З Днем народження, Україно!» на канале «Украина».
Певец Олег Винник / пресс-служба канала Украина
Смотрите грандиозное шоу «З Днем народження, Україно!» 24 августа в 17:40 в эфире канала «Украина».
Напомним,