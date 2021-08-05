Олег Винник раскрыл свою тайную страсть: Всю ночь из-за нее не спал

Певец Олег Винник поделился любимой малосольной вкусностью и собственным секретом вкусных закруток.

Лето – сезон консервации. Украинцы стараются сделать закрутки с любимыми овощами и фруктами, чтобы смаковать ими зимой. Поэтому журналисты решили поинтересоваться у артистов, какие соленья они любят, и получили неожиданный ответ от Олега Винника

Какой хороший вопрос! Такое впечатление, что вы снимали, что я делал сегодня ночью. А я всю ночь не спал – ел малосольные огурцы, которые, кстати, сам приготовил накануне. Мне очень нравится этот процесс, – отметил Олег Винник за кулисами шоу «З Днем народження, Україно!» на канале «Украина».

Певец Олег Винник / пресс-служба канала Украина

Также артист признался, что когда проезжает через села, просто не может по дороге не остановиться, чтобы не приобрести свежие овощи. А еще Винник не устоит перед грибами, которые потом самостоятельно закатывает в банки.

Смотрите грандиозное шоу «З Днем народження, Україно!» 24 августа в 17:40 в эфире канала «Украина».

Напомним,