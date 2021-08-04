Алина Гросу с Романом Полянским покорили сеть романтическими фото с дельфинария

4 августа 2021 17:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Алина Гросу с Романом Полянским покорили сеть романтическими фото с дельфинария
Певица Алина Гросу
instagram.com/alina_grosu

Несмотря на очень быстрый развод, Алина Гросу не разочаровалась в мужчинах.

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В прошлом году стало известно, что после расторжения брака с российским бизнесменом Алина Гросу закрутила роман с актером Романом Полянским.

После того, как Алина рассекретила свои нынешние отношения, на своей странице в Инстаграм она все чаще стала размещать романтические фотографии с любимым.

Несколько дней назад Алина и Роман отправились в Одессу. Посетила пара и дельфинарий, где поплавали вместе с млекопитающими. Не обошлось без ярких фото.

Алина Гросу и Роман Полянский / instagram.com/alina_grosu
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Как рассказала Гросу, в Одессе сейчас также находятся ее родители и младший брат. Правда, они не захотели плавать с дельфинами, а наблюдали за ними на расстоянии.

Это любовь. Спасибо за чудеса организатору этого дня! Спасибо за невероятные эмоции любимым дельфинам. Мы с семьей счастливы до невозможности. И хоть родители с Мишкой предпочли только наблюдать, гладить дельфинов и смотреть вечернее шоу – это лучшее начало папиного дня рождения, – пишет Алина в комментариях. – Я, как и некоторые, была изначально воинственно настроена касательно дельфинариев и т.д. Но побывав и увидев все своими глазами, понимаю, что была не права... чистая морская вода, 15кг свежей рыбы на каждого, витамины, забота, огромная территория…

Алина Гросу и Роман Полянский / instagram.com/alina_grosu
Напомним, 

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