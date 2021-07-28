Алина Гросу призналась, повлияли ли локдауны на ее заработки

Певица Алина Гросу рассказала, почему за последние несколько лет ее гонорар существенно вырос.

Популярная певица и актриса Алина Гросу , которая присоединилась к «сотне» звездных экспертов грандиозного талант-шоу «Співають всі!» на канале «Украина», признается – за время карантина не страдала из-за отсутствия работы и заработка.

Я не могу сказать, что я была богатой, чтобы стать беднее, поэтому не жалуюсь на карантин, если он помогает людям не заболеть. Конечно, столкнулась с проблемами: не было концертов, но были онлайн-кастинги в кино. Я их проходила и снималась по завершению локдауна. Чего не хватало, так это концертов, но был блогинг, мобильный контент, клипы, которые собирают просмотры, это тоже приносит копейку, поэтому совсем без денег я не осталась, – поделилась Гросу.

К тому же, по словам звезды, ее гонорар за последние пару лет стал существенно больше, что вполне объяснимо: «Когда артист становится медийней, когда у него больше крутых песен, когда какая-то песня выстреливает из-за ажиотажа и заказов».

Певица Алина Гросу / пресс-служба канала Украина

И все же артистка не считает себя на вершине успеха – она готова работать и достигать новых больших целей.

Мне кажется, всегда есть к чему расти, и я не чувствую вершину. Сейчас работаю над преодолением каких-то собственных преград. Вижу свою цель и стремлюсь к ней. В первую очередь, хочу не просто быть популярной, но и любимой своим народом, – призналась судья проекта «Співають всі!».

Напомним,