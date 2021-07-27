Звезда "Великолепного века" Гезде Туркер вышла замуж и поделилась фотографиями со свадьбы

Прославившаяся в 20-летнем возрасте актриса Гезде Туркер, сыграла пышную свадьбу и поделилась яркими кадрами с торжества.

Актриса, сыгравшая роль Сафие Хатун в сериале «Великолепный век» , покинула ряды холостячек. 24 июля в одном из курортных городов Турции красотка Гезде Туркер вышла замуж за Аныла Гюлера.

Предложение руки и сердца Гезде получила еще полгода назад. Однако из-за пандемии коронавируса паре пришлось повременить с торжеством.

Но все-таки свадьба состоялась. И счастливая невеста поделилась трогательными снимками со своими поклонниками в Инстаграм.

Фолловеры были восхищены красотой и нежностью свадебного платья Туркер. В комментариях под фото многие отметили, что Гезде – одна из самых красивых невест, которых им приходилось когда-либо видеть.

Отметим, что актриса сыграла в 17 сериях 4 сезона сериала "Великолепный век". После этого ее карьера начала стремительно идти вверх. А в июне месяце завершился показ проекта «Мои братья». В нем Гезде досталась роль Харика, и это сериал имеет огромные рейтинги в Турции.

Напомним,