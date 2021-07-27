Звезда "Великолепного века" Гезде Туркер вышла замуж и поделилась фотографиями со свадьбы
Прославившаяся в 20-летнем возрасте актриса Гезде Туркер, сыграла пышную свадьбу и поделилась яркими кадрами с торжества.
Предложение руки и сердца Гезде получила еще полгода назад. Однако из-за пандемии коронавируса паре пришлось повременить с торжеством.
Фолловеры были восхищены красотой и нежностью свадебного платья Туркер. В комментариях под фото многие отметили, что Гезде – одна из самых красивых невест, которых им приходилось когда-либо видеть.
Отметим, что актриса сыграла в 17 сериях 4 сезона сериала "Великолепный век". После этого ее карьера начала стремительно идти вверх. А в июне месяце завершился показ проекта «Мои братья». В нем Гезде досталась роль Харика, и это сериал имеет огромные рейтинги в Турции.
Напомним,