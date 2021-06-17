Султан Сулейман из "Великолепного века" Халит Эргенч станет отцом в третий раз

17 июня 2021 22:45 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Султан Сулейман из
Халит Эргенч и Бергюзар Корель
instagram.com/berguzarkorel

У актера Халита Эргенча появился очередной повод для радости – совсем скоро он вновь станет отцом.

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Долгое время звезде турецкого сериала «Великолепный век» удавалось скрывать перемены в личной жизни. Еще в конце мая в СМИ ходили слухи, что супруга Халита Эргенча снова беременна. Оказывается таки-да, совсем скоро их семья станет больше.

Будущий малыш станет третьим ребенком в семье Халита и Бергюзар. Радостной новостью поделилась на своей странице в Инстаграм будущая многодетная мама.

instagram.com/berguzarkorel

Корель опубликовала серию фотографий с праздника baby shower, который прошел недавно. Женщина рассекретила и пол ребенка – у них с Халитом родится доченька.

Видит Бог, я так этого хотела, – пишет в Сети Бергюзар. – Пусть наша семья будет еще больше и еще счастливее. И да будет девочка! Спасибо моей дорогой подруге, которая устроила для нас этот праздник, собрала всех. Мои родные, мои друзья, все они все рады за меня. Мы были так взволнованы новостью, что будет девочка, что захотели поделиться своим счастьем и с вами.

instagram.com/berguzarkorel

Отметим, что Халит Эргенч и Бергюзар Корель в браке уже 12 лет. Супруги воспитывают двоих сыновей – 11-летнего Али и годовалого Хана.

instagram.com/berguzarkorel

Напомним,

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