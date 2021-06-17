Аферисты в сетях 6 сезон: Елена-Кристина Лебедь рассказала о популярной афере с детскими колясками на сайтах продаж

Эксклюзив 17 июня 2021 11:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Аферисты в сетях 6 сезон: Елена-Кристина Лебедь рассказала о популярной афере с детскими колясками на сайтах продаж
Телеведущая Елена-Кристина Лебедь
instagram.com/elena_kristina_lebed

Ведущая «Аферистов в сетях» Елена-Кристина Лебедь предупредила, чем может закончиться невинная покупка детской коляски.

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Сайты покупки-продажи – самое любимое место аферистов, ведь там можно найти тысячи потенциальных жертв. Чтобы не попасть в неудобную ситуацию, сто раз проверяйте всю информацию перед тем, как купить что-то в сети. По какой схеме действуют мошенники на сайтах объявлений, рассказала Елена-Кристина Лебедь – ведущая проекта «Аферисты в сетях», который показывает Новый канал.

Чаще всего аферисты «разводят» мамочек, которые покупают детские коляски. Те бывают настолько растеряны из-за огромного количества хлопот, свалившихся на голову, что заболтать их – проще простого.

Первая зацепка, которая должна вас насторожить: во время разговора продавец говорит, что переехал в другой город, просто не поменял информацию на сайте. Поэтому не может передать коляску вживую, – предупредила Елена-Кристина Лебедь. – Вторая – отказывается передавать товар наложенным платежом. Мол, так будет гораздо дороже. Аргумент для человека, который хочет сэкономить. Третья – требует полную предоплату. Даже согласен отправить товар перед тем, как вы его оплатите, и подтвердить это декларацией.

Елена-Кристина Лебедь рассказала о популярной афере с детскими колясками на сайтах продаж / instagram.com/elena_kristina_lebed

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Обратите внимание: если вам присылают скрин декларации об отправке товара, тщательно проверьте его. Если там нет номера – это вовсе не декларация, а всего лишь расчет стоимости доставки. Другими словами, вам ничего не отправили. Если номер есть, по нему можно проверить, где сейчас пребывает посылка и когда она приедет к вам – для этого нужно зайти на сайт почты.

Если хотите не купить, а продать коляску – тоже будьте начеку. Мошенники часто притворяются покупателями.

Ситуация: мамочка продает коляску, из которой ее ребенок уже вырос. Аферист звонит и говорит: «Очень классная коляска, идеальная, беру! Только я – юридическое лицо, нам для бухгалтерии нужно по-другому немножко провести процедуру перевода денег». Он просит девушку подойти к банкомату, забалтывает ее потоком какой-то информации, просит ввести номер своей карточки и перевести на нее все свои деньги. Вуаля! – рассказала ведущая Нового канала. – Потом жертвы этой схемы рассказывают, что попали под действие гипноза. Но, извините, это не был гипноз. Просто аферисты забалтывают до такой степени, что у человека уже горох в голове.

Смотрите последний выпуск шестого сезона «Аферистов в сетях» в среду, 23 июня, в 19:00 на Новом канале!

Напомним,

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