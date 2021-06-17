Аферисты в сетях 6 сезон: Елена-Кристина Лебедь рассказала о популярной афере с детскими колясками на сайтах продаж
Ведущая «Аферистов в сетях» Елена-Кристина Лебедь предупредила, чем может закончиться невинная покупка детской коляски.
Чаще всего аферисты «разводят» мамочек, которые покупают детские коляски. Те бывают настолько растеряны из-за огромного количества хлопот, свалившихся на голову, что заболтать их – проще простого.
Первая зацепка, которая должна вас насторожить: во время разговора продавец говорит, что переехал в другой город, просто не поменял информацию на сайте. Поэтому не может передать коляску вживую, – предупредила Елена-Кристина Лебедь. – Вторая – отказывается передавать товар наложенным платежом. Мол, так будет гораздо дороже. Аргумент для человека, который хочет сэкономить. Третья – требует полную предоплату. Даже согласен отправить товар перед тем, как вы его оплатите, и подтвердить это декларацией.
Если хотите не купить, а продать коляску – тоже будьте начеку. Мошенники часто притворяются покупателями.
Ситуация: мамочка продает коляску, из которой ее ребенок уже вырос. Аферист звонит и говорит: «Очень классная коляска, идеальная, беру! Только я – юридическое лицо, нам для бухгалтерии нужно по-другому немножко провести процедуру перевода денег». Он просит девушку подойти к банкомату, забалтывает ее потоком какой-то информации, просит ввести номер своей карточки и перевести на нее все свои деньги. Вуаля! – рассказала ведущая Нового канала. – Потом жертвы этой схемы рассказывают, что попали под действие гипноза. Но, извините, это не был гипноз. Просто аферисты забалтывают до такой степени, что у человека уже горох в голове.
Смотрите последний выпуск шестого сезона «Аферистов в сетях» в среду, 23 июня, в 19:00 на Новом канале!
Напомним,