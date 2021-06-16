Звезда "Не родись красивой" Петр Красилов развелся с женой после 16 лет брака

Череда расставаний и разводов в шоу-бизнесе продолжается.

В этот раз проблемы в личной жизни настигли актера Петра Красилова. СМИ сообщают, что звезда сериала «Не родись красивой» развелся со своей женой Ириной.

Пару уже продолжительное время не видели вместе. К тому же инсайдеры сообщают, что Петр и Ирина давно не проживали под одной крышей.

Ирина несколько лет назад вместе с дочкой переехала в Лос-Анджелесе. Петр же старался жить на две страны, но все же ему не удавалось часто приезжать в США.

Актер Петр Красилов / instagram.com/petrkrasilov_art

Сейчас Ирина продолжает жить в Лос-Анджелесе, а актер живет в России. В браке супруги прожили долгих шестнадцать лет.

Петя и Ира развелись совсем недавно. Ребята пытались спасти отношения. Но все же приняли решение расстаться, – поделились с журналистами в знакомые экс-супругов.

Напомним,