Звезда "Не родись красивой" Петр Красилов развелся с женой после 16 лет брака

16 июня 2021 19:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Звезда
Актер Петр Красилов
instagram.com/petrkrasilov_art

Череда расставаний и разводов в шоу-бизнесе продолжается.

Читайте такжеАлла Костромичева решилась на экстремальное приключение – фото
В этот раз проблемы в личной жизни настигли актера Петра Красилова. СМИ сообщают, что звезда сериала «Не родись красивой» развелся со своей женой Ириной.

Пару уже продолжительное время не видели вместе. К тому же инсайдеры сообщают, что Петр и Ирина давно не проживали под одной крышей.

Ирина несколько лет назад вместе с дочкой переехала в Лос-Анджелесе. Петр же старался жить на две страны, но все же ему не удавалось часто приезжать в США. 

Актер Петр Красилов / instagram.com/petrkrasilov_art
Читайте такжеФэшн-укушенная дочь психолога Натальи Холоденко вдохновила украинского дизайнера
Сейчас Ирина продолжает жить в Лос-Анджелесе, а актер живет в России. В браке супруги прожили долгих шестнадцать лет.

Петя и Ира развелись совсем недавно. Ребята пытались спасти отношения. Но все же приняли решение расстаться, – поделились с журналистами в знакомые экс-супругов.

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд разводы звезд развод социальные сети новости Не родись красивой Петр Красилов

Материалы по теме

Ксения Мишина похвасталась оригинальным кольцом из их с Александром Эллертом крови
Новости

Ксения Мишина похвасталась оригинальным кольцом из их с Александром Эллертом крови
Виталий Козловский поделился упражнением для стального пресса
Новости

Виталий Козловский поделился упражнением для стального пресса
Мой мужчина, моя женщина: смотреть онлайн 9 серию (эфир 16.06.2021)
Сериалы

Мой мужчина, моя женщина: смотреть онлайн 9 серию (эфир 16.06.2021)
Мой мужчина, моя женщина: смотреть онлайн 8 серию (эфир 16.06.2021)
Сериалы

Мой мужчина, моя женщина: смотреть онлайн 8 серию (эфир 16.06.2021)

Популярное на сайте

Пелена: смотреть 6 серию онлайн

Пелена: смотреть 6 серию онлайн
МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 12.06.2021)

МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 12.06.2021)
Пелена: смотреть 4 серию онлайн

Пелена: смотреть 4 серию онлайн
Вы проснулись уставшим – что делать: эффективные советы

Вы проснулись уставшим – что делать: эффективные советы

Популярное видео

Пелена: смотреть 6 серию онлайн

Пелена: смотреть 6 серию онлайн
МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 12.06.2021)

МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 12.06.2021)
Пелена: смотреть 4 серию онлайн

Пелена: смотреть 4 серию онлайн
Пелена: смотреть 5 серию онлайн

Пелена: смотреть 5 серию онлайн
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK