Звезда "Не родись красивой" Петр Красилов развелся с женой после 16 лет брака
16 июня 2021 19:00
Актер Петр Красилов
instagram.com/petrkrasilov_art
Череда расставаний и разводов в шоу-бизнесе продолжается.
«Не родись красивой» развелся со своей женой Ириной.
Пару уже продолжительное время не видели вместе. К тому же инсайдеры сообщают, что Петр и Ирина давно не проживали под одной крышей.
Ирина несколько лет назад вместе с дочкой переехала в Лос-Анджелесе. Петр же старался жить на две страны, но все же ему не удавалось часто приезжать в США.
Актер Петр Красилов / instagram.com/petrkrasilov_art
Петя и Ира развелись совсем недавно. Ребята пытались спасти отношения. Но все же приняли решение расстаться, – поделились с журналистами в знакомые экс-супругов.
Напомним,