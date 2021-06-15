Орел и Решка. Чудеса света: ведущий тревел-шоу устроил пикник на грузинской оборонной башне

Антон Зайцев из тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса света» отправился на поиски приключений в необычный регион Грузии — Сванетию.

Сванетия – это волшебный мир величественных гор и башен с тысячелетней историей. Их вид завораживает, а предназначение интригует. Полюбоваться ими и даже забраться на одну из сванских башен смог Антон Зайцев – ведущий тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса света» , которое по субботам показывает Новый канал.

Сванских башен сохранилось около 200 штук по всей Сванетии. Самым древним перевалило за тысячу лет! А самым молодым – более 200. Они всегда принадлежали определенному роду и передавались с поколения в поколение. Чем богаче была семья, тем выше башню они могли построить.

Башни служили для обороны от врагов, в них нет традиционного входа и нет дверей. Туда можно было попасть только по подземным тонеллям, которые шли прямо из дома, – рассказал Антон. – Прятались в башнях не только от захватчиков, но и от врагов семьи. Ходят легенды, что за 500 лет было истреблено около 200 сванских родов. У них была традиция кровной мести – если кто-то один из клана обидел кого-то из другого клана, обиженные могли убить всю семью. Причины для мести были разные – унижение, оскорбление и прочие гадости. В башне можно было переждать, пока враг не остынет.

Ведущий побывал в музее одного из самых известных и богатых родов Сванетии – семьи Маргиани, который состоит из дома, четырех башен, семейной церкви и кладбища. Там ему и удалось залезть на крышу одной из башен.

Ходят слухи, что и в мирное время сванские башни не пустовали, а служили местом для интимных встреч, – улыбнулся ведущий тревел-шоу. – Башня состояла из шести этажей. Внизу жил скот, на втором этаже находились продовольственные товары. В случае критической опасности вход на третий этаж закрывали плоским камнем, чтобы враг не мог пробраться. Чем выше поднимаешься – тем шире становится пространство. Внизу стены толще, чтобы враг наверняка не мог их пробить. Стратегия!

Четвертый и пятый этажи отводились под оборону – там лежали запасы камней, их сбрасывали на вражеские головы. Шестой этаж – обзорный и сигнальный, с него открывается вид на все стороны. Над ним – крыша, на которую вылез Антон и даже устроил там пикник с грузинской выпечкой.

Я почувствовал себя грузинским Карлсоном – человеком, который живет на крыше. Оттуда не хотелось уходить! – отметил парень.

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел&Решка» по субботам на Новом канале! Сезон «Земляне» с певицей Michelle Andrade и блогером Кириллом Макашовым – в 10:00, сезон «Чудеса света» с Василисой Хвостовой и Антоном Зайцевым – в 11:00.

Напомним,