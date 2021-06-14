Орел и Решка. Земляне: Кирилл Макашов побывал в гостях у эфиопского миллионера

По жилью мужчины не скажешь, что он зарабатывает в 700 раз больше обычного жителя Эфиопии.

Эфиопия - очень бедная африканская страна. Но и в ней можно найти миллионеров - живут они в элитном районе Аддис-Абебы (столица государства) Айер-Тине. Недавно там побывал Кирилл Макашов — ведущий тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» , которое по субботам показывает Новый канал.

Район местных богачей удивил Кирилла с первых же минут.

Эфиопы считают: если у тебя есть забор и колючая проволока - это первый признак VIP-жилья, - рассказал Кирилл.

Там ведущий познакомился с Амануэлем Асэффой - местным миллионером. Он владеет туристической фирмой с капиталом в миллион долларов. В высокий туристический сезон мужчина зарабатывает 35 тысяч долларов в месяц, при этом средняя зарплата обычного эфиопа - 50-70 долларов!

Кирилл Макашов побывал в гостях у эфиопского миллионера / пресс-служба Нового канала

Дом миллионера стоит около 85 тысяч долларов, при этом выглядит очень скромно - старая мебель, минимум техники, разрисованные стены. Богач и его семья - православные христиане, как и большинство населения Эфиопии. Так что в доме миллионера есть и уголок с иконами, очень похожими на украинские. Родину Кириллу напомнило и кое-что еще.

Я чувствовал себя, как у бабушки на даче - в комнате лежал самый обычный ковер, стены разрисованы, бегал ребенок, происходила какая-то возня, - отметил ведущий.

Кирилл Макашов побывал в гостях у эфиопского миллионера / пресс-служба Нового канала

Приняли Кирилла очень тепло - рассказали о местных традициях, вкусно накормили и угостили самым популярным эфиопским напитком.

Это шок! В доме прямо посреди комнаты на пластиковом газоне стоит чугунный горшок с горящими углями, - рассказал парень. - Оказалось, у эфиопов есть традиция - если в дом пришел гость, то хозяин обязан напоить его кофе. На этом чугунном горшке жена Амануэля обжаривала зерна.

Напомним,