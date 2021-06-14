Орел и Решка. Земляне: Кирилл Макашов побывал в гостях у эфиопского миллионера
По жилью мужчины не скажешь, что он зарабатывает в 700 раз больше обычного жителя Эфиопии.
Район местных богачей удивил Кирилла с первых же минут.
Эфиопы считают: если у тебя есть забор и колючая проволока - это первый признак VIP-жилья, - рассказал Кирилл.
Там ведущий познакомился с Амануэлем Асэффой - местным миллионером. Он владеет туристической фирмой с капиталом в миллион долларов. В высокий туристический сезон мужчина зарабатывает 35 тысяч долларов в месяц, при этом средняя зарплата обычного эфиопа - 50-70 долларов!
Я чувствовал себя, как у бабушки на даче - в комнате лежал самый обычный ковер, стены разрисованы, бегал ребенок, происходила какая-то возня, - отметил ведущий.
Это шок! В доме прямо посреди комнаты на пластиковом газоне стоит чугунный горшок с горящими углями, - рассказал парень. - Оказалось, у эфиопов есть традиция - если в дом пришел гость, то хозяин обязан напоить его кофе. На этом чугунном горшке жена Амануэля обжаривала зерна.
Напомним,