Елизавета Глинская во второй раз выходит замуж
Кулинар Елизавета Глинская продолжает делиться деталями свой личной жизни.
После пережитого, Елизавета отдалилась от мужа, а позже – пара развелась. Сейчас кулинар счастлива в отношениях с Максимом Большаковым, с которым знакома 20 лет.
Более того, на днях мужчина сделал своей любимой предложение руки и сердца. Случилось это во время отдыха влюбленных на одном из самых красивых курортов - в Доминикане.
Об этом Глинская сообщила на своей странице в Инстаграм. Звезда опубликовала фотографию, на которой продемонстрировала свое красивое помолвочное кольцо.
Как думаете, что я ответила? – заинтриговала публику счастливая невеста.
Напомним,