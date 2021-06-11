Елизавета Глинская во второй раз выходит замуж

11 июня 2021 16:45 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Елизавета Глинская во второй раз выходит замуж
Кулинар Елизавета Глинская
instagram.com/lizaglinskaya

Кулинар Елизавета Глинская продолжает делиться деталями свой личной жизни.

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В начале этого года Елизавета Глинская ошарашила публику неожиданным признанием. Кулинар рассказала, что в 25-летнем возрасте потеряла ребенка во время родов из-за ошибки врачей.

После пережитого, Елизавета отдалилась от мужа, а позже – пара развелась. Сейчас кулинар счастлива в отношениях с Максимом Большаковым, с которым знакома 20 лет. 

Более того, на днях мужчина сделал своей любимой предложение руки и сердца. Случилось это во время отдыха влюбленных на одном из самых красивых курортов - в Доминикане.

Об этом Глинская сообщила на своей странице в Инстаграм. Звезда опубликовала фотографию, на которой продемонстрировала свое красивое помолвочное кольцо.

Как думаете, что я ответила? – заинтриговала публику счастливая невеста.

Кулинар Елизавета Глинская / instagram.com/lizaglinskaya
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В комментариях к публикации в адрес Елизаветы обрушился настоящий шквал поздравлений. Публика желала паре счастья и безумной любви на долгие годы.

Напомним, 

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