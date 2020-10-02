Звезда МастерШефа Елизавета Глинская рассказала о своей "беременности"

2 октября 2020 12:50 Юлия Крутиева
Звезда МастерШефа Елизавета Глинская рассказала о своей
Звезда МастерШефа Елизавета Глинская
instagram.com/lizaglinskaya

После победы в проекте "МастерШеф2 Елизавета Глинская стала настоящей звездой.

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Кулинар Елизавета Глинская успешно закончила обучение во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu, а также сама стала преподавателем в одном из киевских университетов.

Кроме того Елизавета активно ведет свой блог в Инстаграм, где делится своими фирменными рецептами и атмосферными фотографиями со своего досуга и личной жизни.

Некоторые из снимков вызывают резонанс в Сети. Одни из последних даже натолкнули подписчиков Глинской на мысль о том, что их любимица беременна первенцем.

Звезда МастерШефа Елизавета Глинская / instagram.com/lizaglinskaya
Сама Елизавета долго не комментировала мысли фолловеров, но все-таки решила рассказать правду. Оказалось, все дело в хорошем аппетите звездного кондитера.

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Глинская рассказала, что за время карантина она прибавила в весе 10 лишних килограммов. 

Ну все… Пришло время признаться! Я набрала за пару месяцев 10 лишних килограммов, - пишет звезда. - И так у меня бывает. А то тут самый популярный комментарий за последние пару недель «о моей беременности».

Звезда МастерШефа Елизавета Глинская / instagram.com/lizaglinskaya
Но мириться с лишним весом Елизавета не собирается. Уже сейчас она скорректировала свой рацион и начинает активно заниматься спортом. О процессе похудения звезда пообещала рассказывать в своем блоге.

Напомним,

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