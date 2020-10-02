Ники Минаж впервые стала мамой - СМИ
2 октября 2020 14:00
Юлия Крутиева
Ники Минаж и Кеннет Петти
instagram.com/nickiminaj
В жизни Ники Минаж произошло важное событие.
Конец сентября 2020 года Ники Минаж точно запомнит на всю жизнь. Именно в первый месяц осени американская хип-хоп исполнительница впервые стала мамой
.
Малыш появился на свет 30 сентября. Об этом сообщает издание People, ссылаясь на близкое окружение Ники Минаж. Отцом ребенка является супруг певицы, рэпер Кеннет Петти.
Пока что Ники и Кеннет официально не сообщали о рождении малыша, поэтому пол и имя ребенка не известны.
Ники Минаж и Кеннет Петти / instagram.com/nickiminaj
Отметим, что супруг Минаж имеет довольно темное прошлое. У Петти за спиной тюремные сроки за убийство и попытку изнасилования. За него певица вышла замуж в июне 2019 года.
Напомним,