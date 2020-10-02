Ники Минаж впервые стала мамой - СМИ

В жизни Ники Минаж произошло важное событие.

Конец сентября 2020 года Ники Минаж точно запомнит на всю жизнь. Именно в первый месяц осени американская хип-хоп исполнительница впервые стала мамой

Малыш появился на свет 30 сентября. Об этом сообщает издание People, ссылаясь на близкое окружение Ники Минаж. Отцом ребенка является супруг певицы, рэпер Кеннет Петти.

Пока что Ники и Кеннет официально не сообщали о рождении малыша, поэтому пол и имя ребенка не известны.

Ники Минаж и Кеннет Петти / instagram.com/nickiminaj

Отметим, что супруг Минаж имеет довольно темное прошлое. У Петти за спиной тюремные сроки за убийство и попытку изнасилования. За него певица вышла замуж в июне 2019 года.

Напомним,