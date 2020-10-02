Зважені та щасливі: участник шоу Дмитрий Завоюра впервые стал папой

Участник 4 сезона проекта "Зважені та щасливі" Дмитрий Завоюра поделился радостной новостью.

1 октября Дмитрий Завоюра впервые стал папой. Его супруга Анна родила мальчика. Малыша пара назвала Алексеем.

Первой фотографией новорожденного счастливые родители поделились на своих страницах в Инстаграм. В кадре новоиспеченные мама и папа нежно держат ручку своего сыночка.

Завоюра Алексей Дмитриевич,

– лаконично подписали снимок Анна и Дмитрий.

Участник шоу "Зважені та щасливі" Дмитрий Завоюра впервые стал папой / instagram.com/dmitriy_zavoiura

Отметим, свадьбу Дима и Аня сыграли в октябре 2019 года. До этого влюбленные встречались больше года. Жена активно поддерживает любимого мужа на забегах и различных мероприятиях, мотивирует его становиться еще лучше и до беременности составляла ему компанию в тренажерном зале.

Дмитрий Завоюра и его супруга Анна / instagram.com/dmitriy_zavoiura

Поздравляем Дмитрия и Анну с рождением первенца. Желаем малышу крепкого здоровья, пусть растет крепким и счастливым на радость маме и папе!

Напомним,