Звезды украинского кино посетили допремьерный показ эпохального сериала "Сага"

1 октября 2020 22:00 Юлия Крутиева
Звезды украинского кино посетили допремьерный показ эпохального сериала
Сага: в Киеве состоялся допремьерный показ эпохального сериала
пресс-служба канала Украина

В Киеве прошел допремьерный показ исторического сериала "Сага", который стартует на канале Украина 5 октября в 21:00.

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Производством картины «Сага» при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины по заказу канала «Украина» занималась кинокомпания «Три-Я-Да Продакшн».

В атмосферном киевском ресторане актеры, съемочная группа проекта и журналисты первыми оценили эпохальную картину, повествующую о важнейших событиях украинской истории сквозь призму обычной семьи Козаков.

Сага: в Киеве состоялся допремьерный показ эпохального сериала / пресс-служба канала Украина

Допремьерный показ посетили: Наталка Денисенко с супругом Андреем Фединчиком, Дарья Плахтий, Григорий Бакланов, Александр Печерица, Анна Адамович, Александра Лютая, режиссер Дмитрий Лактионов и певица Alyosha.

Александра Лютая, Лилия Цвеликова и Дарья Плахтий / пресс-служба канала Украина

«Сага» – это сериал, к которому нужно прикоснуться. В нем показана вся история Украины, и я уверена, он станет великим, – поделилась актриса сериала «Сага» Наталка Денисенко. – Хотелось, чтобы школьники посмотрели этот сериал, как и все остальные, и благодаря ему у них появится больше патриотизма в сердце. Моя бабушка мне рассказывала о голодоморе и войне, но, когда видишь на экране эмоции актеров, сложные моменты украинской истории, хочется призвать всех родителей показать этот сериал своим детям.

Актриса сериала Сага Наталка Денисенко / пресс-служба канала Украина

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Актриса Анна Адамович поделилась личной историей, которая произошла в ее семье и перекликается с событиями из жизни ее персонажа. Адамович отметила, что роль Марьяна, стала любимой, среди всех сыгранных ею в кинематографе.

Актриса сериала Сага Анна Адамович / пресс-служба канала Украина

Актриса Дарья Плахтий рассказала, что сериал «Сага» помог ей больше узнать и о прошлом своих близких.

Для истории Украины это очень важный проект, потому что в столетнем отрезке мы можем увидеть, что происходило с нашим народом и понять нашу ментальность, – сказала Дарья Плахтий. – Я много говорила со своей бабушкой, которая помнит те события, что мне помогло в работе над ролью. Важно, чтобы «Сагу» посмотрели дети, возможно это поможет им лучше понять историю, поэтому сериал можно назвать даже просветительским.

Актриса сериала Сага Дарья Плахтий / пресс-служба канала Украина

История моего персонажа была и в моей семье. В 1930-х годах моего прадеда «раскулачили», семьи были разорваны, многие ушли на войну и не вернулись – это трагедия и мы должны о ней помнить, чтобы избежать подобного в будущем,
– добавил актер Александр Печерица, сыгравший роль Никиты Козака.

Актер сериала Сага Александр Печерица / пресс-служба канала Украина

Певица Alyosha написала для сериала «Сага» песню «Птаха». По словам артистки, трек полностью отображает события истории, показанной на экране:

Эта песня была написана для киноленты 4 года назад, и я ждала, когда найдется тот смысл, который я вкладывала в композицию. Я счастлива, что идея песни полностью раскрыта – семья, которая сквозь годы, боль и счастье всегда рядом, это в нашей истории, сердце и всем народе. Пускай эта лента попадет в школы, воспитает новые поколения и всех нас. Не даст нам забыть о самом важном жизни и быть со своей семьей всегда рядом.

Певица Alyosha / пресс-служба канала Украина

В сериале «Сага» зритель станет свидетелем важнейших событий украинской истории сквозь призму жизни обычной семьи Козак. Сто лет истории обычной украинской семьи – сто лет скитаний, преследований, бед и борьбы за свободу. Шесть поколений семьи Козаков станут свидетелями страшных событий, через которые пройдет страна от мировых воин и советских репрессий до Чернобыля и революций. Но через все годы, переживая измены, обиды и боль – Казаки пронесут любовь к своей семье, детям и родной Украине.

Премьера сериала «Сага» состоится 5 октября в 21:00 на телеканале «Украина».

Актер сериала Сага Григорий Бакланов / пресс-служба канала Украина

Актеры сериала Сага Лилия Цвеликова и Александр Соколов / пресс-служба канала Украина

Напомним,

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