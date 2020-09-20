Актриса сериала "Сага" Анна Адамович рассказала, как события из фильма совпали с ее реальной жизнью
Актриса Анна Адамович, которая сыграла в сериале "Сага" телеканала Украина, рассказала о невероятных совпадениях на съемочной площадке.
Я была шокирована, узнав, что из 300 персонажей мне попался именно тот, благодаря которому я практически оказалась в такой же ситуации, что и моя бабушка во время войны, – сказала актриса, сыгравшая роль оперной певицы Марьяны в сериале «Сага». – Правда, бабушка была намного младше Марьяны.
Адамович имеет музыкальное образование, что очень ей помогло во время подготовки к роли Марьяны.
Я закончила музыкальную школу по классу игры на фортепиано, на уроках мы разучивали «Наталку Полтавку» – именно ту арию, которую Марьяна будет петь в «Саге», – делится актриса. – И должна признать, если с актерством у меня сложилось, то пою я не так хорошо. Поэтому в фильме задействована профессиональная певица. Но благодаря моему образованию, я сама играла на фортепиано в этом сериале. Семья Марьяны была знакома с оперной певицей Ларисой Окипной. Был вечер, где Марьяна даже аккомпанировала этой персоне.
По словам Анны, ее бабушка дружила со многими работниками Киевского оперного театра, поэтому ребенком Адамович побывала на многие спектаклях, и с детства мечтала оказаться на этой сцене.
С детства бабушка доставала мне билеты, первые места на все сказочные балеты, – рассказала Адамович. – И это мне действительно помогло, ведь, когда мы снимали в Национальной опере, я снова это все почувствовала. Даже запах такой же! В детстве меня тянуло на сцену. И вот в этом фильме осуществилась моя мечта, а впечатления детства очень помогли, когда я играла Марьяну.
По словам актрисы, зрители смогут увидеть невероятную историю нескольких поколений семьи Козаков, а также их друзей и любимых ими людей, которые жили в непростое для страны время.
Они внутренне собирались и как будто давали себе обещание: «Я выживу и узнаю, что будет дальше», «Я дождусь своего любимого», «Я буду жить ради наследия родителей», – сказала Анна Адамович о героях «Саги». – Я не буду раскрывать замысел создателей сериала, но понимание судьбы таких людей дало мне импульс правильно рассказать историю, которую пережил мой родственник.
В сериале зритель станет свидетелем важнейших событий украинской истории сквозь призму жизни обычной семьи Козак. Сто лет истории обычной украинской семьи - сто лет скитаний, преследований, бед и борьбы за свободу. Шесть поколений семьи Козаков станут свидетелями страшных событий, через которые пройдет страна от мировых воин и советских репрессий до Чернобыля и революций. Но через все годы, переживая измены, обиды и боль - Казаки пронесут любовь к своей семье, детям и родной Украине.
Премьера сериала «Сага» состоится 5 октября в 21:00 на телеканале «Украина».
Напомним,