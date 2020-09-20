Актриса сериала "Сага" Анна Адамович рассказала, как события из фильма совпали с ее реальной жизнью

Актриса Анна Адамович, которая сыграла в сериале "Сага" телеканала Украина, рассказала о невероятных совпадениях на съемочной площадке.

Актриса Анна Адамович перед съемками сериала «Сага» была поражена совпадениями из реальной жизни ее семьи и теми событиями, которые сопровождали ее героиню на протяжении сюжета.

Я была шокирована, узнав, что из 300 персонажей мне попался именно тот, благодаря которому я практически оказалась в такой же ситуации, что и моя бабушка во время войны, – сказала актриса, сыгравшая роль оперной певицы Марьяны в сериале «Сага». – Правда, бабушка была намного младше Марьяны.

Адамович имеет музыкальное образование, что очень ей помогло во время подготовки к роли Марьяны.

Я закончила музыкальную школу по классу игры на фортепиано, на уроках мы разучивали «Наталку Полтавку» – именно ту арию, которую Марьяна будет петь в «Саге», – делится актриса. – И должна признать, если с актерством у меня сложилось, то пою я не так хорошо. Поэтому в фильме задействована профессиональная певица. Но благодаря моему образованию, я сама играла на фортепиано в этом сериале. Семья Марьяны была знакома с оперной певицей Ларисой Окипной. Был вечер, где Марьяна даже аккомпанировала этой персоне.

Актриса сериала "Сага" Анна Адамович / пресс-служба канала Украина

По сценарию героиня Анны Адамович работает в оперном театре.

По словам Анны, ее бабушка дружила со многими работниками Киевского оперного театра, поэтому ребенком Адамович побывала на многие спектаклях, и с детства мечтала оказаться на этой сцене.

С детства бабушка доставала мне билеты, первые места на все сказочные балеты, – рассказала Адамович. – И это мне действительно помогло, ведь, когда мы снимали в Национальной опере, я снова это все почувствовала. Даже запах такой же! В детстве меня тянуло на сцену. И вот в этом фильме осуществилась моя мечта, а впечатления детства очень помогли, когда я играла Марьяну.

По словам актрисы, зрители смогут увидеть невероятную историю нескольких поколений семьи Козаков, а также их друзей и любимых ими людей, которые жили в непростое для страны время.

Они внутренне собирались и как будто давали себе обещание: «Я выживу и узнаю, что будет дальше», «Я дождусь своего любимого», «Я буду жить ради наследия родителей», – сказала Анна Адамович о героях «Саги». – Я не буду раскрывать замысел создателей сериала, но понимание судьбы таких людей дало мне импульс правильно рассказать историю, которую пережил мой родственник.

В съемках 12-серийной истории «Сага» приняли участие около 300 актеров. Производством картины при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины по заказу канала «Украина» занималась кинокомпания «Три-Я-Да Продакшн».

В сериале зритель станет свидетелем важнейших событий украинской истории сквозь призму жизни обычной семьи Козак. Сто лет истории обычной украинской семьи - сто лет скитаний, преследований, бед и борьбы за свободу. Шесть поколений семьи Козаков станут свидетелями страшных событий, через которые пройдет страна от мировых воин и советских репрессий до Чернобыля и революций. Но через все годы, переживая измены, обиды и боль - Казаки пронесут любовь к своей семье, детям и родной Украине.

Премьера сериала «Сага» состоится 5 октября в 21:00 на телеканале «Украина».

Напомним,