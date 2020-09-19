Кохання на виживання: участница реалити тащила повозку с любовницами парня

Эксклюзив 19 сентября 2020 01:10 Юлия Крутиева
Кохання на виживання: участница реалити тащила повозку с любовницами парня
Кохання на виживання-4: участница реалити тащила повозку с любовницами парня/ фото Марина Моляка

Саша и Юля прилетели в Перу, чтобы посмотреть страну, а заодно проверить отношения.

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Пройти пять километров по бездорожью в жару к вулкану – звучит страшно. Еще страшнее, когда всю дорогу нужно тащить повозку с девушками. Таким сложным испытанием ведущий реалити «Кохання на виживання» Олег Кензов хотел показать паре, насколько отягощают отношения чужие люди.

Саша обожал женское внимание и флиртовал при любом удобном случае. После работы он любил погулять с девушками, которых знал всего пару минут. И это при том, что дома его ждала любимая.

Когда я вижу красивую барышню, не могу упустить возможность улыбнуться ей или подмигнуть, – признается парень. – Если Юле больно, и она ревнует, значит, ей нужно поменять отношение к ситуации.

Кохання на виживання 4 сезон / фото Марина Моляка

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Юля помогала Саше пройти неприятное для нее испытание. Хотя кто захочет тащить повозку, в которой сидит длинноногая брюнетка в мини с большой грудью и соблазняет любимого?

Камни, песок – испытание было невыносимым, – признается Саша. – Дорога просто отвратительная. – Жарко, ты потеешь, скользкая ручка повозки выпадает из рук. Колеса погружались в песок, просто невозможно было сдвинуться.

Кохання на виживання 4 сезон / кадр из программы

После испытания парень понял, что лишние люди в отношениях – в тягость, а не в радость. А само участие в реалити укрепило союз ребят. Они поженились и сейчас счастливы вместе.

Как закончится путешествие в Перу для других пар – смотрите каждый вторник в 19:00 на Новом канале в реалити «Кохання на виживання».

Кохання на виживання 4 сезон / фото Марина Моляка

Напомним,

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