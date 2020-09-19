Кохання на виживання: участница реалити тащила повозку с любовницами парня
Саша и Юля прилетели в Перу, чтобы посмотреть страну, а заодно проверить отношения.
Саша обожал женское внимание и флиртовал при любом удобном случае. После работы он любил погулять с девушками, которых знал всего пару минут. И это при том, что дома его ждала любимая.
Когда я вижу красивую барышню, не могу упустить возможность улыбнуться ей или подмигнуть, – признается парень. – Если Юле больно, и она ревнует, значит, ей нужно поменять отношение к ситуации.
Камни, песок – испытание было невыносимым, – признается Саша. – Дорога просто отвратительная. – Жарко, ты потеешь, скользкая ручка повозки выпадает из рук. Колеса погружались в песок, просто невозможно было сдвинуться.
После испытания парень понял, что лишние люди в отношениях – в тягость, а не в радость. А само участие в реалити укрепило союз ребят. Они поженились и сейчас счастливы вместе.
Как закончится путешествие в Перу для других пар – смотрите каждый вторник в 19:00 на Новом канале в реалити «Кохання на виживання».
Напомним,