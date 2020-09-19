Один за всех: действительно ли отец надругался над своими детьми – резонансная премьера

19 сентября 2020 01:20 Юлия Крутиева
Один за всех: действительно ли отец надругался над своими детьми – резонансная премьера
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 20.09.2020)
кадр из программы

Остросоциальный проект "Один за всех" на СТБ продолжает восстанавливать справедливость в самых сложных и резонансных историях.

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В воскресенье, 20 сентября, в 20:00 в студии "Один за всех" ведущий Михаил Присяжнюк с командой экспертов попытаются отыскать истину в шокирующей истории – дочь обвиняет родного отца в сексуальных извращениях с ней!

19-летняя Аня с ужасом вспоминает, как ее еще маленькой девочкой несколько раз насиловал… родной отец! Девушка обращалась в полицию, но ее проигнорировали. Мать Ани и вовсе считает дочь лгуньей, а мужа – примерным отцом своих детей. Поэтому девушке пришлось спасаться бегством из семьи. Но под одной крышей с горе-отцом остались три сестрички!

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 20.09.2020) / кадр из программы

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Аня не сомневается, что теперь Александр продолжает свои сексуальные извращения с ними! Действительно ли многодетный отец надругался над своими же детьми? Какие шокирующие доказательства он принесет с собой в студию, чтобы разоблачить клевету дочери? И правда ли, что ее сестер нужно спасать от родного отца?

Команда «Один за всех» выяснит правду! Смотрите в воскресенье в 20:00 на СТБ!

Напомним, 

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