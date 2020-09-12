Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 13.09.2020)

12 сентября 2020 21:30 Юлия Крутиева
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 13.09.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 13.09.2020)
кадр из программы

13 сентября на СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск остросоциального проекта Один за всех.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Один за всех: Валентина из Кривого Рога уже три года не видела своих внуков! Ее сын вместе с невесткой внезапно оборвали с ней связь, заблокировали во всех социальных сетях и вывезли детей в неизвестном направлении! Но у семьи беглецов есть веская причина прятать внуков от бабушки. Они считают женщину ведьмой, которая наслала проклятие на родного сына Дениса! Врачи разводят руками и не могут поставить диагноз, поэтому спасение от загадочной болезни уже много лет семья ищет у народных целителей и экстрасенсов, на которых потратила полмиллиона гривен! Что на самом деле рассорило семью? И кто виновен в произошедшем?

Новый выпуск проекта Один за всех смотрите в 20:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу «Один за всех» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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