Один за всех: молодая семья 3 года прячет внуков от бабушки, считая ее ведьмой

Остросоциальный проект "Один за всех" на СТБ продолжает восстанавливать справедливость в самых сложных и резонансных историях.

В воскресенье, 13 сентября, в 20:00 ведущий Михаил Присяжнюк с командой экспертов попытаются отыскать истину в непростом семейном конфликте.

Валентина из Кривого Рога уже три года не видела своих внуков! Ее сын вместе с невесткой внезапно оборвали с ней любую связь, заблокировали во всех социальных сетях и вывезли детей в неизвестном направлении! Но, по словам беглецов, есть веская причина прятать внуков от бабушки.

Молодая семья считает Валентину ведьмой, которая наслала проклятие на родного сына Дениса! Врачи разводят руками и не могут поставить диагноз, поэтому спасение от загадочной болезни уже много лет семья ищет у народных целителей и экстрасенсов, на которых потратила полмиллиона гривен!

Что на самом деле рассорило семью? И кто виновен в произошедшем? Смотрите премьерный выпуск ток-шоу «Один за всех» на СТБ в воскресенье, 13 сентября, в 20:00!

Напомним,