Внучка Софии Ротару восхитила Сеть снимком в купальнике оливкового цвета

11 сентября 2020 15:40 Юлия Крутиева
Внучка Софии Ротару восхитила Сеть снимком в купальнике оливкового цвета
София Ротару с внуками
instagram.com/iamsofiaeve

Внучка Софии Ротару сделала приятный сюрприз для своих фолловеров.

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Певица София Ротару может гордиться своей внучкой Софией Евдокименко. Девушка с успехом строит карьеру модели, а также пробует свои силы в вокале.

19-летняя Евдокименко обладает роскошной фигурой и не стесняется демонстрировать ее в социальных сетях, примеряя на себя сексуальные наряды.

На днях София вновь опубликовала в своем Инстаграм фото, на котором предстала в довольно откровенном образе. В кадре девушка позирует в автомобиле в зеленом купальнике и белой рубашке.

Внучка Софии Ротару София Евдокименко / instagram.com/iamsofiaeve
Подписчики девушки не устояли перед ее красотой и оставили немало комплиментов: «Соня чудо», «Софійка, ти дуже гарна, і я рада що ти наша», «Beautiful lady».

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Пройти мимо этого снимка не смогли даже бабушка и отец Софии. Они поставили смайлы в виде сердечек, поцелуя и цветов.

Напомним, 

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