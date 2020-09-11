Леся Никитюк показала мастер-класс, как надо ухаживать за мотоциклом
11 сентября 2020 12:10
Юлия Крутиева
Ведущая Леся Никитюк
instagram.com/lesia_nikituk
Ведущая Нового канала Леся Никитюк продемонстрировала мужчинам, как надо ухаживать за железным конем.
Девушки рулят! Женская команда под руководством Леси Никитюк
в шоу «Хто зверху?» продемонстрировала, как умеет распознавать инструменты для ремонта мотоцикла.
Среди огромного их количества звездные участницы искали ключ-трещотку, узкогубцы, пассатижи и кримпер. Согласитесь, что задача не из простых, а со звездочкой.
Из всего перечня инструментов я точно знала, как выглядят пассатижи, – рассказывает Леся. – Для тех, кто не в курсе, – ими сжимают и удерживают детали.
Съемки шоу «Хто зверху?» / пресс-служба Нового канала
Включив логику, ведущая пыталась найти узкогубцы. Она объясняла своей команде, что концы этого инструмента должны быть уже, чем у плоскогубцев. К сожалению, одной характеристики девушкам было мало. Поэтому они выбрали не узкогубцы, а круглогубцы.
Мы не знали, что такое кримпер, и решили положить ребятам ершик, – говорит ведущая. – Все очень просто, – считаем, что этот предмет всегда пригодится в хозяйстве (улыбается).
Съемки шоу «Хто зверху?» / пресс-служба Нового канала
А еще Леди Ле продемонстрировала, как ершиком можно легко помыть мотоцикл. Выглядело эффектно! Проигрыш в конкурсе ведущую расстроил. Это была бы не Леся Ивановна, если бы последнее слово осталось не за ней.
Зачем тогда мужики, если бы я все это знала,
– с улыбкой сказала девушка.
Напомним,