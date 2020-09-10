Милле Йовович вручат в Украине почетную награду

10 сентября 2020 20:32 Юлия Крутиева
Милле Йовович вручат в Украине почетную награду
Актриса Милла Йовович
Fotobank / GettyImages

В Киеве впервые наградят голливудскую актрису украинского происхождения.

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Голливудскую актрису украинского происхождения Миллу Йовович наградят в столице на первой семейной премии Украины «Родина року»-2020(«Семья года») в номинации «Гордість країни», в которой отмечают украинцев, прославивших страну за ее пределами.

Организаторы премии “Родина року” Ирина Климович и Ирина Оськина рассказали, что еще весной начали проводить социальный опрос, кого украинцы считают самой достойной кандидатурой на эту номинацию. Среди других претендентов на награду - Мила Кунис, Ольга Куриленко, Иванна Сахно и другие. Тем не менее, более 70% проголосовавших в этом году выбрали семью Йовович - Галину Логинову и Миллу Йовович, которая родилась и проживала в Киеве.

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Мама Миллы, актриса Галина Логинова снялась в более 20-ти фильмах и сериалах. А Милла Йовович стала всемирно известной после съемок в
фильме «Пятый элемент».

Кроме семьи Миллы Йовович, согласно официальным данным премии, среди номинантов будет также семья Тимура Мирошниченко, Дмитрия Ступки, а в жюри Ольга Сумская, Олег Пинчук, Светлана Вольнова и др.

Напомним, церемония награждения состоится 21 октября в Киеве. Проект проходит при поддержке КМДА и Службы по делам детей и семьи.

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