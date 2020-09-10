Звезда сериала "Очень странные дела" женился и отметил свадьбу в фаст-фуде

Актер Дэвид Харбор покинул ряды завидных холостяков.

7 сентября 2020 года звезда сериала "Очень странные дела" и фильмов "Отряд самоубийц" и "Хеллбой" Дэвид Харбор женился на британской певице и телеведущей Лили Аллен. О свадьбе пара рассказала публике спустя несколько дней.

Церемония бракосочетания прошла в знаменитой свадебной часовне в Лас-Вегасе. Однако кроме того, что роспись была очень сдержанной и немноголюдной, так еще и комичной. Ведь росписал пару двойник Элвиса Пресли.

Дэвид Харбор и Лили Аллен поженились / социальная сеть Instagram

После официальной части влюбленные отправились праздновать событие в местный фаст-фуд. Компанию им составили две дочери жениха от предыдущего брака.

Дэвид Харбор и Лили Аллен отметили свадьбу в фаст-фуде / instagram.com/dkharbour

На своих страницах в социальных сетях новоиспеченный супруг поделился фотографиями со свадьбы, а также с юмором написал, что мероприятие устроил "сам король", а в этот день "народная принцесса" вышла замуж за "преданного, низкого происхождения, но доброго держателя кредитной карты".

Дэвид Харбор и Лили Аллен отметили свадьбу в фаст-фуде / социальная сеть Instagram

Отметим, что Лили и Дэвид встречались около года, однако лишь несколько месяцев назад рассказали о своих отношениях. В мае Аллен подтвердила информацию, что она с Харбором помолвлены.

Дэвид Харбор и Лили Аллен поженились / социальная сеть Instagram

Напомним,