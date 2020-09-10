Даша Астафьева снялась в комедийном сериале СидорЕнко-СидОренко
Уже этой осенью зрители 1+1 увидят премьеру второго сезона комедийного сериала "СидорЕнко-СидОренко" о жизни двух семей, которые узнали, что их сыновей перепутали в роддоме.
Звезда рассказывает, что ей нравится быть в амплуа актрисы, поэтому на роль в сериале она согласилась без раздумий:
У нас на площадке очень хорошая компания собралась. Актеры друг другу помогали, режиссер был внимательным к деталям, ведь для него важен качественный результат работы. Признаюсь, меня несколько захватили эмоции. Я волновалась и часто повторяла текст. Но уверена, что работа получилась удачной. Роль у меня, как всегда, яркая, даже с пикантными моментами. Но раскрывать все подробности не буду. Дождитесь премьеры.
В новом сезоне семейного сериала «СидорЕнко-СидОренко» зрители увидят уже знакомых и любимых актеров, среди них - Дмитрий Суржиков, Олеся Власова, Валерий Швец, Ксения Вертинская, Лев Сомов, Евгений Шекера, Петр Ниневский, Полина Василина, Виктория Левченко, Темико Чичинадзе, Мирослава Филиппович и другие. Также в проекте примут участие новые актеры, имена которых станут известны позже.
Напомним,