Даша Астафьева снялась в комедийном сериале СидорЕнко-СидОренко

Уже этой осенью зрители 1+1 увидят премьеру второго сезона комедийного сериала "СидорЕнко-СидОренко" о жизни двух семей, которые узнали, что их сыновей перепутали в роддоме.

В новом сезоне создатели проекта обещают еще больше комических ситуаций, в которые будут попадать семьи Сидоренко, и интригуют появлением новых персонажей. В частности, стало известно, что одну из ролей исполнит очаровательная и соблазнительная украинская модель, певица Даша Астафьева

Звезда рассказывает, что ей нравится быть в амплуа актрисы, поэтому на роль в сериале она согласилась без раздумий:

У нас на площадке очень хорошая компания собралась. Актеры друг другу помогали, режиссер был внимательным к деталям, ведь для него важен качественный результат работы. Признаюсь, меня несколько захватили эмоции. Я волновалась и часто повторяла текст. Но уверена, что работа получилась удачной. Роль у меня, как всегда, яркая, даже с пикантными моментами. Но раскрывать все подробности не буду. Дождитесь премьеры.

Даша Астафьева снялась в сериале / пресс-служба канала 1+1

По сюжету второго сезона украиноязычного сериала, Рома и Вова поступают в вузы и начинают взрослую жизнь, а Александр СидОренко не оставляет попыток снова стать богатым и успешным. О своем деле мечтают также Леся и Оля, однако слишком разные взгляды и вкусы женщин создают препятствия на пути к реализации задуманного. Героев сериала ждут новые проблемы, победы и множество комических ситуаций, в которых зрители проекта смогут узнать кого-то из соседей или знакомых.

Даша Астафьева / пресс-служба канала 1+1

В новом сезоне семейного сериала «СидорЕнко-СидОренко» зрители увидят уже знакомых и любимых актеров, среди них - Дмитрий Суржиков, Олеся Власова, Валерий Швец, Ксения Вертинская, Лев Сомов, Евгений Шекера, Петр Ниневский, Полина Василина, Виктория Левченко, Темико Чичинадзе, Мирослава Филиппович и другие. Также в проекте примут участие новые актеры, имена которых станут известны позже.

Сериал СидорЕнко-СидОренко / пресс-служба канала 1+1

Напомним,