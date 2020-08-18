Даша Астафьева похвасталась пышной грудью в мокрой майке

Певица Даша Астафьева решила подкинуть очередную порцию пикантности в свой Инстаграм.

Певица Даша Астафьева – одна из самых желанных женщин в Украине. Но при этом она еще и настоящий мастер перевоплощений.

Даша обладает отменным чувством стиля, регулярно восхищая публику своими роскошными образами на светских тусовках.

В этот раз певица опубликовала в Инстаграм несколько снимков с новой откровенной фотосессии. В кадре Астафьева позирует на фоне тростника в мокрой майке белого цвета и без бюстгальтера.

Певица Даша Астафьева / instagram.com/da_astafieva

На первом снимке звезда прикрывает свою пышную грудь руками, а на втором фото Даша засветила соски сквозь прозрачный наряд.

Посмотрите, как фотографии вскрывают все ваше существо... Все, что вы не только пишете, а и переживаете, чувствуете, выпускаете из себя сквозь гигабайты... – пишет в комментариях Даша. - Я доверяю Никите себя. Настоящую. Которая нравится не всем. Никите - Человеку. Я доверяюсь Никите - Фотографу. Он не скажет лишнего картинкой. Потому что его глаза видят только суть. Эта фотография - Молитва за ваши черные душонки. Мы и сами могли бы быть такими... но, кто спасёт тогда вас?

Стоит ли говорить, какой восторг эти фото вызвали у поклонников Астафьевой? Они оставили множество восхищенны комплиментов в комментариях.

Певица Даша Астафьева / instagram.com/da_astafieva

Напомним,