Даша Астафьева похвасталась пышной грудью в мокрой майке
Певица Даша Астафьева решила подкинуть очередную порцию пикантности в свой Инстаграм.
Даша обладает отменным чувством стиля, регулярно восхищая публику своими роскошными образами на светских тусовках.
В этот раз певица опубликовала в Инстаграм несколько снимков с новой откровенной фотосессии. В кадре Астафьева позирует на фоне тростника в мокрой майке белого цвета и без бюстгальтера.
Посмотрите, как фотографии вскрывают все ваше существо... Все, что вы не только пишете, а и переживаете, чувствуете, выпускаете из себя сквозь гигабайты... – пишет в комментариях Даша. - Я доверяю Никите себя. Настоящую. Которая нравится не всем. Никите - Человеку. Я доверяюсь Никите - Фотографу. Он не скажет лишнего картинкой. Потому что его глаза видят только суть. Эта фотография - Молитва за ваши черные душонки. Мы и сами могли бы быть такими... но, кто спасёт тогда вас?