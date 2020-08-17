Ревизор-11: Юлию Панкову в Днепре накормили экзотическими насекомыми

17 августа 2020 15:00 Юлия Крутиева
Ревизор-11: Юлию Панкову в Днепре накормили экзотическими насекомыми
Ревизор-11: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)
пресс-служба Нового канала

Ведущая Нового канала Юлия Панкова проверила ресторан азиатской кухни.

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На кухне заведения «Мяо» в Днепре много насекомых. Персонал избавляется от вредителей интересным способом – кормит ими посетителей. В каких условиях там повара готовят азиатские блюда, узнавала ведущая программы «Ревизор» (Новый канал) Юлия Панкова.

Кусочек Азии в Днепре, – рассказывает девушка. – Мне очень хотелось попробовать их специфическое угощение. Но сначала я отправилась на ревизию кухни заведения.

Ревизор-11: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020) / пресс-служба Нового канала

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В холодильнике было нарушено товарное соседство, отсутствовали стикеры. Морепродукты стояли в тепле и тоже без маркировки. Креветки плавали в вонючей луже. Засоленная рыба выглядела несвежей. Рабочие поверхности были чистыми, а вот пол – грязнющий. А еще посреди кухни стояло ведро с тряпкой и переполненный мусорник.

К сожалению, повара не знали, в каких температурных режимах должны храниться продукты, – рассказывает ведущая. – Они были в перчатках, но не дезинфицировали их после контакта с личными вещами.

Ревизор-11: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020) / пресс-служба Нового канала

После всего увиденного Юля все же решилась попробовать экзотических насекомых, которыми славится заведение.

Банановые сверчки были чрезвычайно хрустящими и вкусными,
– признается ведущая.

Чем удивит «Ревизора» официант? Получит ли заведение табличку, узнаете сегодня в эфире Нового. Смотрите финальный выпуск сезона программы «Ревизор» в 19:00 на Новом канале.

Напомним,

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