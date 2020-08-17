Ревизор-11: Юлию Панкову в Днепре накормили экзотическими насекомыми
Ведущая Нового канала Юлия Панкова проверила ресторан азиатской кухни.
Кусочек Азии в Днепре, – рассказывает девушка. – Мне очень хотелось попробовать их специфическое угощение. Но сначала я отправилась на ревизию кухни заведения.
К сожалению, повара не знали, в каких температурных режимах должны храниться продукты, – рассказывает ведущая. – Они были в перчатках, но не дезинфицировали их после контакта с личными вещами.
После всего увиденного Юля все же решилась попробовать экзотических насекомых, которыми славится заведение.
Банановые сверчки были чрезвычайно хрустящими и вкусными,– признается ведущая.
Чем удивит «Ревизора» официант? Получит ли заведение табличку, узнаете сегодня в эфире Нового. Смотрите финальный выпуск сезона программы «Ревизор» в 19:00 на Новом канале.
Напомним,