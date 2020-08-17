Оля Полякова призналась, почему отказалась от ночного белья
Королева ночи Оля Полякова откровенно призналась, в каком виде ложится в кровать, чтобы иметь чудесный сон.
Я всегда сплю голая! Чтобы ничего не мешало, особенно, если это белье – оно может что-то натирать – рассказала Оля Полякова. – А когда спишь голенькая, боже, как ребенок!
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