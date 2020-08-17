Оля Полякова призналась, почему отказалась от ночного белья

17 августа 2020 11:15 Юлия Крутиева
Оля Полякова призналась, почему отказалась от ночного белья
Певица Оля Полякова
пресс-служба

Королева ночи Оля Полякова откровенно призналась, в каком виде ложится в кровать, чтобы иметь чудесный сон.

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Подобное откровенное признание звезда украинского шоу-бизнеса Оля Полякова сделала за кулисами праздничного концерта «З Днем народження, Україно!» ко Дню Независимости Украины. Оказалось, певица предпочитает отдых без ночного белья.

Я всегда сплю голая! Чтобы ничего не мешало, особенно, если это белье – оно может что-то натирать – рассказала Оля Полякова. – А когда спишь голенькая, боже, как ребенок!

Певица Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic

Смотрите грандиозный концерт «З Днем народження, Україно!» в День Независимости Украины, 24 августа, в 20:00 на телеканале «Украина»! Концерт пройдет в формате видео-путешествия по стране, гидами в котором будут лучшие украинские артисты.

Напомним,

 

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