Ревизор-11: Юлия Панкова обнаружила настоящее оружие на кухне известного итальянского ресторана
Ведущая Нового канала Юлия Панкова проверила известное итальянское заведение в Запорожье.
Надеялась увидеть на кухне идеальную чистоту, – говорит ведущая. – А обнаружила много нарушений. Масло во фритюре было опасным для употребления. Ножи лежали на грязных тряпках. Лопата для пиццы стояла на полу возле мусорника. Представьте, ею достают блюдо и подают посетителям. Туда же могут попасть отходы из мусорного ведра! По рабочей поверхности бегали тараканы.
В холодильнике было нарушено товарное соседство, а стикеры отсутствовали.
На подоконнике лежал настоящий пистолет, – рассказывает Юля. – Для итальянских страстей? Повар меня уверял, что для самообороны. Но таким вещам не место на кухне!
Блюда для Юли приготовил владелец. Который, кстати, признался, что давно уже не стоял на кухне.
Кролик в вине был вкусный, но жестковатый, – рассказывает ведущая. – Удивило, что пасту в заведении не готовят, а подают магазинную. В салате не хватало ингредиентов, а его вес был меньше на четверть. Такая же ситуация с этим блюдом была и у нашего тайного покупателя.
Несмотря на трогательные рассказы владельца заведения, награду «Ревизора» ресторан не получил. Ведь Юля обнаружила там очень много нарушений.
Напомним,