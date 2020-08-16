Ревизор-11: Юлия Панкова обнаружила настоящее оружие на кухне известного итальянского ресторана

Ведущая Нового канала Юлия Панкова проверила известное итальянское заведение в Запорожье.

Кусочек Италии в центре Запорожья. Ведущая программы «Ревизор» (Новый канал) Юлия Панкова провела ревизию в итальянском заведении Trattorio Fabrizio. Ресторан известен на весь город, ведь владелец его настоящий итальянец.

Надеялась увидеть на кухне идеальную чистоту, – говорит ведущая. – А обнаружила много нарушений. Масло во фритюре было опасным для употребления. Ножи лежали на грязных тряпках. Лопата для пиццы стояла на полу возле мусорника. Представьте, ею достают блюдо и подают посетителям. Туда же могут попасть отходы из мусорного ведра! По рабочей поверхности бегали тараканы.

Ревизор-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 10.08.2020) / пресс-служба Нового канала

В холодильнике было нарушено товарное соседство, а стикеры отсутствовали.

На подоконнике лежал настоящий пистолет, – рассказывает Юля. – Для итальянских страстей? Повар меня уверял, что для самообороны. Но таким вещам не место на кухне!

Ревизор-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 10.08.2020) / пресс-служба Нового канала

Блюда для Юли приготовил владелец. Который, кстати, признался, что давно уже не стоял на кухне.

Кролик в вине был вкусный, но жестковатый, – рассказывает ведущая. – Удивило, что пасту в заведении не готовят, а подают магазинную. В салате не хватало ингредиентов, а его вес был меньше на четверть. Такая же ситуация с этим блюдом была и у нашего тайного покупателя.

Несмотря на трогательные рассказы владельца заведения, награду «Ревизора» ресторан не получил. Ведь Юля обнаружила там очень много нарушений.

Напомним,