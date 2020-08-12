Ревизор-11: впервые в истории проекта посетитель сам наградил ресторан

12 августа 2020 15:00 Юлия Крутиева
Ревизор-11: впервые в истории проекта посетитель сам наградил ресторан
Ревизор 11 сезон Кривой Рог
пресс-служба Нового канала

Юлия Панкова проверила популярный грузинский ресторан в Кривом Роге.

Читайте такжеОна уже моя семья: Макс Барских признался, какие отношения его связывают с Мишей Романовой
Наш хлеб – ваш хлеб. На такое гостеприимство посетителям намекают в грузинском ресторане Puri Chveni, который находится в Кривом Роге. Ведущая проекта «Ревизор» (Новый канал) Юлия Панкова решила проверить, довольны ли здесь посетители сервисом, гостеприимством и блюдами.

К ревизии мы привлекли нашего тайного покупателя Александра, – рассказывает ведущая. – К сожалению, парень передвигается на инвалидной коляске. Чтобы попасть в ресторан, ему надо преодолеть высоченные лестницы, ведь пандус заведение не предусмотрело. Нам было важно понять, помогут ли человеку с инвалидностью попасть внутрь.

Ревизор 11 сезон Кривой Рог / пресс-служба Нового канала

У лестницы Александр позвонил в заведение и сообщил, что он на коляске. Через несколько минут к нему вышли сотрудники и помогли попасть в помещение.

Провокацию Puri Chveni прошел успешно, – говорит Юля. – А на кухне я увидела вытяжки в идеальном состоянии. Мое ревизорское сердце пело от чистоты и порядка.

Ревизор 11 сезон Кривой Рог / пресс-служба Нового канала

От блюд Юля получила огромное удовольствие.

Хинкали и шашлык из баранины были божественные,
– рассказывает ведущая.

Читайте также53-летняя Холли Берри восхитила публику своей фигурой, повторив фото в бикини 18-летней давности
Впервые в истории программы «Ревизор» мнение тайного гостя о заведении было решающим для Юли. Александр дал оценку блюдам, обслуживанию и гостеприимству. Отметил, что не во всех ресторанах его спрашивают, как правильно нужно поднять инвалидную коляску. А это очень важно!

Ревизор 11 сезон Кривой Рог / пресс-служба Нового канала

После всего увиденного Юля наградила Puri Chveni табличкой «Ревизора». Включайте программу «Ревизор» по понедельникам в 19:00 на Новом канале.

Напомним,

Облако тегов

Новый Канал Ревизор телешоу Кривой Рог Юлия Панкова Проверка Ревизор-11 телешоу 2020 Ревизор 11 сезон

Материалы по теме

Иногда забываю, что беременна: Участница Топ-модели по-украински рассказала, как готовится к родам
Новости

Иногда забываю, что беременна: Участница Топ-модели по-украински рассказала, как готовится к родам
Из 60-ти гостей 52 – в трауре: Сергей Притула рассказал, как проводил "траурную" свадьбу
Новости

Из 60-ти гостей 52 – в трауре: Сергей Притула рассказал, как проводил "траурную" свадьбу
Другая жизнь с Жанной Бадоевой: честный рассказ о повседневной жизни жителей разных городов и стран
Анонсы на ТВ

Другая жизнь с Жанной Бадоевой: честный рассказ о повседневной жизни жителей разных городов и стран
Здоровый сон: ТОП-4 очевидных признака, что вы мало спите
ЗОЖ

Здоровый сон: ТОП-4 очевидных признака, что вы мало спите

Популярное на сайте

Наречена для тата-3: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2020)
В каких продуктах нуждается ваша щитовидка: полный список

В каких продуктах нуждается ваша щитовидка: полный список
Запах из интимного места: о какой болезни он может рассказать

Запах из интимного места: о какой болезни он может рассказать
Звана вечеря: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 08.08.2020)

Звана вечеря: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 08.08.2020)

Популярное видео

Наречена для тата-3: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2020)
Звана вечеря: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 08.08.2020)

Звана вечеря: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 08.08.2020)
Говорит Украина: Украинские родственники испанской Лопез (эфир от 07.08.2020)

Говорит Украина: Украинские родственники испанской Лопез (эфир от 07.08.2020)
Готовим вместе: Перекусы (эфир от 09.08.2020)

Готовим вместе: Перекусы (эфир от 09.08.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK