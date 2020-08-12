Ревизор-11: впервые в истории проекта посетитель сам наградил ресторан
Юлия Панкова проверила популярный грузинский ресторан в Кривом Роге.
К ревизии мы привлекли нашего тайного покупателя Александра, – рассказывает ведущая. – К сожалению, парень передвигается на инвалидной коляске. Чтобы попасть в ресторан, ему надо преодолеть высоченные лестницы, ведь пандус заведение не предусмотрело. Нам было важно понять, помогут ли человеку с инвалидностью попасть внутрь.
У лестницы Александр позвонил в заведение и сообщил, что он на коляске. Через несколько минут к нему вышли сотрудники и помогли попасть в помещение.
Провокацию Puri Chveni прошел успешно, – говорит Юля. – А на кухне я увидела вытяжки в идеальном состоянии. Мое ревизорское сердце пело от чистоты и порядка.
От блюд Юля получила огромное удовольствие.
Хинкали и шашлык из баранины были божественные,– рассказывает ведущая.
После всего увиденного Юля наградила Puri Chveni табличкой «Ревизора». Включайте программу «Ревизор» по понедельникам в 19:00 на Новом канале.
Напомним,