53-летняя Холли Берри восхитила публику своей фигурой, повторив фото в бикини 18-летней давности
Актриса Холли Берри в свои 53 года может дать фору еще многим своим молодым коллегам.
Вот и в этот раз звезда поделилась на своей странице в Инстаграм откровенной фотографией, на которой повторила образ 18-летней давности, в котором она снялась в фильме о Джеймсе Бонде.
Во время съемок Холли была в оранжевом купальнике с белом массивном ремнем, а на свежем снимке актриса позирует в оранжевом раздельном купальнике и соломенной шляпе.
«Вот так я хочу выглядеть в 50», «С каждым годом становишься только лучше и красивее», «Ты все еще выглядишь невероятно»,- писали в комментариях под снимком подписчики звезды.