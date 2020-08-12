53-летняя Холли Берри восхитила публику своей фигурой, повторив фото в бикини 18-летней давности

Актриса Холли Берри в свои 53 года может дать фору еще многим своим молодым коллегам.

Актриса Холли Берри часто радует своих поклонников пикантными и провокационными снимками в нижнем белье, купальниках, нарядах с глубокими разрезами в области бедер или декольте.

Вот и в этот раз звезда поделилась на своей странице в Инстаграм откровенной фотографией, на которой повторила образ 18-летней давности, в котором она снялась в фильме о Джеймсе Бонде.

Во время съемок Холли была в оранжевом купальнике с белом массивном ремнем, а на свежем снимке актриса позирует в оранжевом раздельном купальнике и соломенной шляпе.

Актриса Холли Берри / instagram.com/halleberry

Эту схожесть отметило множество фолловеров Берри. Публика отметила, что за прошедшие 18 лет, параметры актрисы совершенно не изменились. Ее подтянутой фигуре и плоскому животу могут позавидовать даже молодые девушки.

«Вот так я хочу выглядеть в 50», «С каждым годом становишься только лучше и красивее», «Ты все еще выглядишь невероятно»,

- писали в комментариях под снимком подписчики звезды.

Холли Берри в фильме / кадр из фильма

Напомним,