Огонь! 53-летняя Холли Берри показала точеное тело, прикрывшись одной подушкой

20 апреля 2020 11:00 Катерина Даниленко
Огонь! 53-летняя Холли Берри показала точеное тело, прикрывшись одной подушкой
Американская актриса Холли Берри
социальная сеть Instagram

Голливудская звезда поразила фолловеров новым сексуальным снимком.

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Американская киноактриса Холли Берри присоединилась к популярному флешмобу Pillow Challenge, набирающему популярность во время пандемии коронавируса.

В своем Instagram знаменитость опубликовала кадр, на котором позирует полностью обнаженной. Ее тело прикрывает лишь подушка, которую на талии фиксирует ремень. Дополнили образ актрисы лакированные туфли-лодочки, солнцезащитные очки и шляпа.

Как вы уже догадались, я не могу пройти мимо Pillow Challenge,
 ‒ написала Берри в обращении к подписчикам.

Американская актриса Холли Берри / социальная сеть Instagram

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И хоть актриса недавно заявила, что после трех разводов больше не чувствует необходимости отношений, привлечь внимание противоположного пола ей удалось: «Холли, повернись спиной», «Мечта, а не женщина», «Идеальная фигура, молодец», «Завидую вашему бойфренду», «Восхищаюсь».

Напомним,

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