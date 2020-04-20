Огонь! 53-летняя Холли Берри показала точеное тело, прикрывшись одной подушкой
20 апреля 2020 11:00
Катерина Даниленко
Американская актриса Холли Берри
социальная сеть Instagram
Голливудская звезда поразила фолловеров новым сексуальным снимком.
Американская киноактриса Холли Берри
присоединилась к популярному флешмобу Pillow Challenge, набирающему популярность во время пандемии коронавируса.
В своем Instagram знаменитость опубликовала кадр, на котором позирует полностью обнаженной. Ее тело прикрывает лишь подушка, которую на талии фиксирует ремень. Дополнили образ актрисы лакированные туфли-лодочки, солнцезащитные очки и шляпа.
Как вы уже догадались, я не могу пройти мимо Pillow Challenge,
‒ написала Берри в обращении к подписчикам.
Американская актриса Холли Берри / социальная сеть Instagram
И хоть актриса недавно заявила, что после трех разводов больше не чувствует необходимости отношений, привлечь внимание противоположного пола ей удалось: «Холли, повернись спиной», «Мечта, а не женщина», «Идеальная фигура, молодец», «Завидую вашему бойфренду», «Восхищаюсь».
Напомним,