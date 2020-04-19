Санта Димопулос впервые показала лицо 7-месячной дочки: Принцесса София

Экс-солистка «ВиаГры» Санта Димопулос в светлый день Пасхи решила удивить поклонников.

Певица опубликовала в Instagram первый снимок 7-месячной дочки Софии, на котором видно ее лицо. До этого артистка делилась кадрами малышки заснятой только со спины.

Знакомьтесь, принцесса София! Правда же мы похожи как две капли воды?!

‒ написала исполнительница.

В комментариях тут же посыпались трогательные слова подписчиков, большинство из них подловили шутку Санты, написав, что с мамой сходство сейчас еще не наблюдается: «Чей это ребенок? Совсем с тобой нет сходства», «Как так? Я думала ваши гены переборют любые. Папина дочка», «Дочь блондиночка. На папу не похожа. Возможно на свекровь», «Лапочка. Вам ее не подменили?», «Ангелочек», «Она папина копия».

Не прошли мимо публикации и звездные друзья артистки. Соломия Витвицкая также согласна с мнением, что девочка похожа на папу: «Не похожи. Ты ксерокс». А вот Лилия Подкопаева увидела черты сходства с певицей: «Красавица! И мне кажется, что черты лица похожи у вас».

Напомним,