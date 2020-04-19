Санта Димопулос впервые показала лицо 7-месячной дочки: Принцесса София
Экс-солистка «ВиаГры» Санта Димопулос в светлый день Пасхи решила удивить поклонников.
Знакомьтесь, принцесса София! Правда же мы похожи как две капли воды?!‒ написала исполнительница.
В комментариях тут же посыпались трогательные слова подписчиков, большинство из них подловили шутку Санты, написав, что с мамой сходство сейчас еще не наблюдается: «Чей это ребенок? Совсем с тобой нет сходства», «Как так? Я думала ваши гены переборют любые. Папина дочка», «Дочь блондиночка. На папу не похожа. Возможно на свекровь», «Лапочка. Вам ее не подменили?», «Ангелочек», «Она папина копия».
Напомним,
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